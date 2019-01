Žiadne menučká v práci. Nóri ukazujú, ako sa najesť lacno a makať ďalej

27.01.2019, 17:45 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

6+1 dôvodov na úsmev | Cez týždeň máte problémov a starostí akurát tak dosť. Preto vám cez víkend prinášame sedem správ, ktoré nás zaujali, potešili a rozosmiali, skrátka a jasne, pohladili na duši a vyčarovali úsmev na tvári. Veríme, že aj vám.

Vypadnúť na hodinu z práce, aby ste sa najedli, je relax. Zhltnúť lacné menučko v kantíne je príležitosť podebatovať s kolegami a troška sa prejsť. Lenže v Nórsku je to, čo je celkom bežné na Slovensku, rarita.

Jedlo v reštauráciách je drahé, preto si Nóri doprajú radšej výdatné raňajky. Nesmie chýbať káva, džús, syr a vafle. No a potom sa dosýtosti najedia až večer v teple domova. Obed riešia balíčkom na cestu, ktorý volajú matpakke.

Tento fenomén možno vidieť všade - v kanceláriách, v školách, v MHD, na turistike pri ľadových fjordoch. Matpakke je v zásade ten istý sendvič každý deň. Ak je spravený dobre, je suchý, bez chuti a prevažne bielej farby. Má len jedinú úlohu: nasýtiť. Sendvič je s maslom a syrom, šunkou alebo rybacou nátierkou. To je všetko.

„V Nórsku sa nemáte na obed tešiť. Má byť jednoduchý na prípravu aj na prenos. To isté by sa malo týkať aj jedenia. Malo by to byť vlastne sklamanie,“ tvrdí Ronald Sagatun, ktorý tvorí propagačné videá o Nórsku. Hlavný dôvod je podľa neho to, že v práci sa má pracovať, a nie sa presunom na obed flákať.

Portál britskej televízie BBC odhaľuje, že slovíčko matpakke patrí medzi prvé, ktoré sa učia zahraniční študenti na nórskych univerzitách. Tradícia vznikla v 30. rokoch minulého storočia. Stál za ňou vládny program, ktorý každý deň poskytoval všetkým deťom bezplatné jedlo. Bolo to v čase, keď bolo Nórsko chudobné a tomu bola prispôsobená aj jeho sociálna politika.

Postupne sa matpakke rozšíril aj na dospelých. Napriek tomu, že Nórsko už vôbec nie je chudobné. Naopak, dosahuje jeden z najvyšších HDP na obyvateľa na svete. Je to čiastočne spôsobené ropnými zásobami v Severnom mori, ale súvisí aj s produktivitou krajiny.

Nóri majú prísnejšie pracovné podmienky

