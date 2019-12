10 z 10: Najdôležitejšie smartfóny dekády

27.12.2019, 09:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Za druhé desaťročie 21. storočia sa toho v oblasti mobilov stalo neúrekom. Nebudeme preháňať ak budeme tvrdiť, že by sa to dalo označovať za smartfónovú dekádu. Naplno sa etablovali najsilnejší hráči ako Apple, Samsung a Huawei, veľa zaujímavých modelov priniesli aj Sony, LG alebo HTC, ktorí sa už postupne dostali do úzadia. Podľa TRENDu je toto 10 smartfónov, na ktoré technologickí fanúšikovia budú najviac spomínať. A zároveň také, ktoré určili smerovanie vývoja chytrých telefónov aj pre všetkých ostatných.

Samsung Galaxy Note (2011)

Nie vždy je úplne objektívne o niečo tvrdiť, že nastavilo trend. Jednou z mála výnimiek však je určite Samsung Galaxy Note. Dnes by sa dal označiť za kompaktný smartfón. Lenže keď ho kórejská značka v roku 2011 predstavila, zožala posmešky. Kolovali označenia ako lopata či pádlo. Prvý Note mal totiž 5,3-palcový displej. V dobe, keď všetci ostatní hráči len opatrne skúšali ísť nad 4 palce a najnovší iPhone 4S si stále vystačil s 3,5-palcovou obrazovkou. Doslova išiel s kožou na trh a oplatilo sa.

Odvtedy sa čoraz častejšie začali objavovať na danú dobu nadrozmerné smartfóny a aj celkovo priemerná veľkosť obrazovky išlo hore. Konečne spoločnosť začala chápať, že smartfón nie je o telefonovaní a SMS, ale videu, hrách a surfovaní po internete. Teda o vizuálnej stránke a tak je veľká plocha výhodou. Navyše Note zariskoval dvojnásobne, lebo svoju novinku vybavil vstavaným digitálnym perom. V tomto ho už nikto nenapodobňoval, ale séria Note aj vďaka peru až po dnešnú edíciu Note 10+ úspech (s výnimkou Note 7 s výbušnou povahou). Nehovoriac o tom, že Samsung svoj Note stále vybavuje tým najlepším hardvérom.

Nokia Lumia 1020 (2013)

Je málo smartfónov, ktoré hlavne u technologických nadšencov vyvolávajú takýto nával nostalgie. Bol to smartfón, ktorý bol v mnohom prelomový a unikátny, ale aj tak dlhú životnosť nemal. Prišiel v období, kedy ikonická Nokia prechádzala na nový systém Windows Phone a pri tejto príležitosti predstavili aj svoju vlajkovú loď stavanú pre mobilné okná. Po hardvérovej stránke to bol úžasný stroj. Vtedy raritný Amoled displej, kopec výkonu, profesionálne mikrofóny aj podarený dizajn. Ale hlavne 41 Mpix kamera PureView fotoaparát s optikou od Carl Zeiss a xenónovým bleskom novinku vystrelili medzi najlepšie fotomobily tej doby. A možno ešte pár rokov potom.

Windows Phone ako taký bol tiež zaujímavý a aj praktický. Ale narazil na stále nedostatočnú podporu vývojárov aplikácií a za Androidom a iOS stále viac zaostával. O rok neskôr sa Microsoft rozhodol, že to bude vedieť lepšie a Nokiu kúpil. Lenže všetci vedia ako to dopadlo. Mobilný Windows je oficiálne mŕtvy presne dva roky a hoci mobilnú divíziu Nokie odkúpilo fínske konzorcium HMD, nové modely bežiace už na Androide zatiaľ nemajú nejaký razantný úspech.

iPhone 6 Plus (2014)

Trvalo celých sedem rokov kým sa Apple odhodlal zmeniť zabehnutý dizajn a hlavne veľkosť svojich iPhonov. Do príchodu iPhone 6 Plus sa silou mocou držali miniatúrnych rozmerov. Ale doba sa pohla, nároky používateľov tiež a konkurenti s Androidom už dávno prešli na iné rozmery. Oproti predchodcovi bol po viacerých stránkach lepší. Konkrétne tenší, s vyššou hustotou očividne väčšieho 5,5-palcového displeja či výkonnejší vďaka novej generácii procesora Apple A8. Konečne Apple pridal aj NFC. Hoci len na Apple Pay platby, ale aspoň niečo. Konkurenti tento štandard poznali už dlho predtým. Veľkým zlepšením bola výdrž omnoho väčšej batérie.

iPhone 6 Plus so sebou priniesol aj dve nepríjemnosti. Prvou bola cenovka 799 eur v dobe, keď sa nad magických 500 eur odvážilo len pár vlajkových lodí. Druhou bola takzvaná bendgate. Krátko po predaji sa začali objavovať sťažnosti majiteľov a YouTube kanál Unbox Therapy potvrdil, že omnoho väčší a pritom tenší iPhone 6 Plus s hliníkovým telom sa pomerne ľahko ohýbal. Niektorým stačilo aj drobné ohnutie a prestala fungovať dotyková plocha. Apple ale vinu uznal až minulý rok.

Sony Xperia Z1 Compact (2014)

Zatiaľ čo Apple fanúšikovia túžili po konečne veľkom iPhone, Android používatelia stále častejšie nemali na výber a museli sa zmieriť s tým, že malý displej sa už nevráti. Minimálne medzi vlajkovými loďami. Sony preto veľmi príjemne prekvapilo, keď zhruba pol roka po 5-palcovej Xperii Z1 v januári ukázali Z1 Compact. Nešlo iba o to, že novinka mala na danú dobu ozaj kompaktné rozmery a iba 4,3-palcový displej. Lenže ako jediná na trhu si dokázala udržať rovnaké komponenty ako veľká vlajková loď. Rovnaký procesor, rovnaká operačná pamäť a rovnaký fotoaparát.

Kvôli fyzickým rozmerom mala, samozrejme, menšiu batériu a rozdiel bol tiež v HD rozlíšení obrazovky. Veľký súrodenec mal Full HD. Na drobnom displeji ale ten rozdiel nebol veľmi viditeľný. Sony sa tohto trendu držalo ešte pár rokov, takže bolo viditeľný ešte väčší kontrast. Ešte pred dvoma rokmi predstavili Xperiu XZ1 Compact s 4,6-palcovou obrazovkou. To bola doba Galaxy S8 s 5,8-palcovým displejom. A to bola ten menší z dvojice kórejských konkurentov, S8+ mal úplne bežných 6,2 palcov. Žiaľ, postupne to vzdali. Xperia z edície Compact vlani skončila pri modeli XZ2 Compact, ktorý vcelku ironicky mal 5-palcovú obrazovku.

OnePlus One (2014)

Pár prvých rokov druhej dekády sa na trhu etablovali silné mená ako iPhone alebo Galaxy S či HTC. Na čínske značky sa ešte pred piatimi rokmi pozeralo s nedôverou. Práve vtedy ale prišiel neznámy OnePlus One od OnePlus Technology, ktorá je dcérou BBK Electronics spolu so značkami ako Oppo alebo Vivo. Ale na rozdiel od nich sa dravo pustil aj na európsky trh. Jeho prvotina preto musela byť nevšedná. A veru aj bola. OnePlus One bol výborne spracovaný a mal prakticky totožnú výbavu ako vtedajší králi segmentu ako Galaxy S5 alebo HTC One (M8), prípadne aj iPhone 6 Plus. Ako bonus vyladil Android svojou grafickú nadstavbu OxygenOS tak, že bol jeden z najplynulejších na trhu.

Lenže zatiaľ čo si za svoje top modeli vtedy pýtali Samsung a HTC po zhruba 630 eur a Apple dokonca okolo 8 stoviek, OnePlus nestál ani 300 eur a stal sa malou revolúciou. Hlavne o pár mesiacov neskôr, keď rozbehol svoj centrálny európsky sklad, takže odpadli obavy z komplikácii pri zásielkach z Číny. OnePlus u nás stále nie je až taký známy, vo svete si ale robí výborné meno doteraz. Aj napriek tomu, že ročne predstaví jeden až dva nové modely, rovnako ako Apple.

Samsung Galaxy S6 (2015)

Hoci sa rad Galaxy od Samsungu stále po prvých troch či štyroch generáciách už akýmsi referenčným Android smartfónom, Predávalo sa ich na kilá a agresívnym marketingom už túto značku poznal snáď každý. Stále však nebol úplne považovaný za prémiový kus techniky a v ponímaní luxusu za HTC a hlavne Applom zaostával. Zmenilo sa to s generáciou Galaxy S6 alebo ešte viac s Galaxy S6 Edge a S6 Edge+. Išlo o prvý Galaxy model tejto značky z detailne spracovanej kombinácie kovu a skla, navyše s výbornými parametrami a jedným z najlepších displejov na trhu.

Vo verzii Edge bol tento displej po stranách zahnutý. Dalo by sa povedať, že týmto modelom sa naplno rozbehol dizajnový trend vyrábať smartfóny s kovovou kostrou a tvrdeným sklom na prednej aj zadnej strane. Pre Samsung to bol tiež model, ktorý spustil ďalší trend. Približovať sa cenou k iPhonom. Galaxy S6 Edge v 128 GB verzii prekročil magickú hranicu a stál 1 049 eur.

iPhone SE (2016)

Okrem série Xperia Compact sa už len jediný ďalší výrobca odhodlal vyhovieť aj používateľom, ktorí síce chcú plnú výbavu, ale v čo najmenšom tele. Bol to Apple, ktorý tým trochu prekvapil. Veď už dva roky fungovali na novej filozofii, ktorej súčasťou bolo zväčšovanie ich iPhonov. Ale bol to geniálny ťah, ktorý sa im vyplatil. iPohne SE je prakticky populárny ešte aj. Dostal sa ešte do zoznamu iPhonov, ktoré podporujú najnovší iOS 13. Čím sa aj po viac ako troch rokoch drží medzi stále modernými a pre väčšinu aj dostatočne výkonnými smartfónmi. Ale hovorí sa, že už o pár mesiacov má prísť nová generácia. Síce vraj trochu väčšia, ale stále miniatúrna oproti dnešným smartfónom.

iPhone SE v sebe spojil elegantné a trochu hranatejšie telo z iPhone 5/5S, ale všetky vnútorné komponenty prebral z iPhone 6S. Teda niečo ako keby do spomenutého Samsung Galaxy S6 natlačili procesor a fotoaparát z Galaxy S10. Ak teda niekomu stále stačí 4,5-palcový displej, práve tento model je najlepšou vstupnou bránou do sveta iOS. Dnes sa totiž predáva len za zhruba 250 eur.

Google Pixel 2 (2017)

Je pravda, že oficiálne sa zariadenia od Googlu na Slovensku nepredávajú. Ale pár e-shopov ich dováža, hlavne smartfóny. Tie si Google navrhoval už od roku 2010. Najprv pod značkou Nexus a partnermi, ktorí sa starali o výrobu. Prvý Nexus One bol pod taktovkou HTC, ďalšie dve generácia zas vyrábal Samsung, Nexus 4 bol od LG a tak ďalej. Ich spoločným znakom bol vždy najnovší a čistý Android.

V roku 2016 prišiel prvý Pixel, teda ukážka najnovšieho Androidu, ale už aj o hardvérovú časť sa postaral samotný Google. Bol to zaujímavý kúsok, hlavne pre veľmi dobrý fotoaparát. A druhá generácia spred dvoch rokov potvrdila tvrdenie, že výborná fotografia sa dá urobiť aj cez jediný objektív a jeden snímač. V dobe, keď duálna kamera bola štandard a postupne prichádzali trojité fotoaparáty. Google totiž ukázal svoju softvérovú silu a vďaka algoritmom a umelej inteligencii dokázal vytvárať laikmi a aj profesionálmi výborné hodnotené fotografie z inak pomerne bežnej kamery. Pixel 2 tým naplno rozprúdil trend softvérového vylepšovania fotografií.

Huawei Mate 20 Pro (2018)

Mobilom roka bol pre mnohých Mate 20 Pro od Huawei z viacerých hľadísk. Čínsky výrobca sa aj na slovenskom trhu snažil etablovať už pár rokov a postupne si získaval renomé. Už model P20 Pro z minulej jari ukázal razantný skok a tiež odhodlanie Huaweia dostať sa medzi prémiové značky. Rozšíril trend trojitých fotoaparátov aj rýchlejšieho nabíjania batérie. Ale potom o pol roka neskôr to Huawei zaklincoval prémiovým modelom Mate 20 Pro, ktorí sokov od Samsungu aj Applu v mnohom prekonal a priniesol aj pár inovácií ako úplne prvý.

Stal sa jedným z najlepšie hodnotených mobilov roka čo sa kvality fotografií týka, mal elegantné a odolné telo s veľkým Amoled displejom a 2K rozlíšením, nový a výkonný procesor. K tomu ešte veľkú batériu, ktorá sa navyše nabíjala priam bleskovo. Teda všetko, čo si laik a aj technologický nadšenec želal. Jeho nástupca Mate 30 Pro sa tento rok, žiaľ, na náš trh nedostal aj kvôli zákazu používania Google aplikácií. Takže Mate 20 Pro, ktorý nedávno dostal aktualizáciu na najnovší Android 10 a po roku mu aj klesla cena takmer o polovicu na zhruba 600 eur sa stal jednou z najlepších kúp tejto sezóny.

Motorola Razr (2019)

Smartfóny s ohybným displejom sú jednoznačným trendom a budúci rok sa s nimi budeme stretávať čoraz častejšie. Tento rok sa prezentovalo niekoľko značiek s touto technológiou. Najviac pozornosti si vyslúžil Galaxy Fold a Huawei Mate X, obidva predstavené na jar. Prvý menovaný mal ale technické problémy s odolnosťou flexibilného displeja a musel štart predaja posunúť z leta na neskorú jeseň. Mate X sa len teraz začína predávať a aj to len v Číne. Obidva mobily sú však stále príliš hrubé a rozmerné, lebo sa otvárajú ako kniha. Nehovoriac o cene okolo dvoch tisíc eur.

Práve preto spôsobil malú senzáciu nedávne predstavenie Motoroly Razr. Ide o znovuzrodenie ikonického výklopného mobilu z roku 2004. Lenže v modernej podobe už má displej po celej dĺžke. Teda aj tam, kde originál Razr mal numerickú klávesnicu. V prvom rade ide o omnoho praktickejšie a hlavne kompaktnejšie využitie technológie ohybných displejov než aké ponúkli modeli od Samsungu a Huawei. Aj keď parametrami spadá skôr do vyššej strednej triedy, aspoň sa to ukázalo na dostupnejšej ceny okolo 1 500 eur. Do obchodov ale dorazí až v prvom štvrťroku 2020. Ukázal ale ako prvý, že ohybné displeje nie sú len marketingový nástroj, ale majú aj praktické využitie. Podľa neoficiálnych informácii je na ceste Galaxy Fold 2, ktorý už bude mať „véčkovú“ konštrukciu ako Razr.