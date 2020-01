10 z 10: Top herné symboly dekády

04.01.2020, 05:00 | Michal Korec

Zatiaľ čo filmový priemysel za dekádu stihne vymeniť jednu, maximálne dve technológie, v hernom biznise sa ich za desať rokov premelie oveľa viac. Potom je už otázne ako ich tvorcovia uchopia a či ich dokážu pretaviť do nových herných ideí, svetov či zážitkov.

Uplynulá dekáda mala podľa skeptikov priniesť koniec konzol, ale tým sa darilo ďalej. Nintendo ešte vydalo 3DS, Wii U a Switch, Sony PS4 a Microsoft Xbox One. Novinkou sú medzigeneračné konzoly PS4 Pro a Xbox One X s vyšším výkonom oproti základným verziám.

No videohry riešia iné výzvy: otvorené svety, väčší príklon k multiplayeru, možnosť hrať na viacerých platformách a medzi nimi neúnavné pokusy o malé originálne zážitky i veľké príbehy.

Žáner MMO na PC stále žije, napríklad World of Warcraft chrlí každé dva roky nový datadisk a po 15 rokoch dokonca autori vrátili servery so starou verziou hry. Ale WoW už nie je symbol ako kedysi a pozornosť je inde.

10. Sony a príbehové hry pre jedného hráča (PS3, PS4)

The Last of Us. Uncharted 4 a Lost Legacy. God of War. Detroit: Become Human. Marvel’s Spider-Man. Days Gone. Death Stranding. Sony nezabúda na to, že okrem multiplayerového ošiaľu treba dať hráčom aj individuálne zážitky v rozmanitých svetoch. Boj bývalého boha vojny v novom svete, sci-fi vízie s robotmi či záhadnými stvoreniami alebo postapokalyptickú snahu o prežitie popri stovkách zombies.

Ťažko vybrať iba jednu hru, keď sa za uplynulú dekádu v zozname objavili viacerí kandidáti na top titul roka ako The Last of Us či God of War.

9. Red Dead Redemption 2 (Xbox One, PS4, PC)

Za uplynulú dekádu stihli vyjsť oba diely série Red Dead Redemption, pričom paradoxne dvojka sa odohráva dejovo pred prvou hrou. Ale je to vynikajúca kombinácia dejovej hry, obrovského sveta, top atmosféry westernu a zábava na 100+ hodín.

Úvod vám azda pripomenie štart filmu Osem hrozných od Tarantino, ale potom si Rockstar experti vykročia k hráčovi a ponúknu mu skvelé lúpeže, zápletku o niečom nevypovedanom a naplno vám ukážu, že život v tomto období nebol rozhodne jednoduchý.

8. Super Mario Galaxy 2 / Super Mario Odyssey (Wii, Switch)

Neskutočne zaujimavé levely, prepracované svety, detská fantázia a jedny z najlepších herných kritík všetkých čias. Super Mario Galaxy 2 na Wii (2010) ukazuj e, že aj na staršom hardvéri dokáže priniesť skvelú variáciu na behanie po svetoch, zbieranie mincí a hviezdičiek. To Super Mario Odyssey (2017) ťahá formulu 3D behačky ešte ďalej a každý svet je akoby samostatnou hrou s inou atmosférou. Vhodný aj pre malých hráčov či putovanie v dvojici, pretože menej skúsený ovláda oživenú čapicu Cappyho.

7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, Wii U)

Posledná originálna Zelda bola štartovacím titulom pre Switch i labuťou piesňou pre Wii U. V hernom svete dokázala niečo nevídané – totálne prevrátila osvedčenú hrateľnosť série naruby, núka veľký svet bez množstva ikon na obrazovke a melancholické putovanie.

Obrovská plocha vás motivuje ísť ďalej, hľadať chrámy s hádankami a sami si vo svete tvoríte dobrodružstvo, do ktorého sa občas pripletie istá úloha. Množstvo drobných epizód, ktoré každý zažije, sa ráta na desiatky až stovky a herné pravidlá sa tu rátajú inak. Pritom je táto Zelda prístupná aj pre nováčikov, čo ešte žiadny diel nehrali.

6. The Elder Scrolls V: Skyrim / Zaklínač 3 / Persona 5

Ťažko sa vyberá najlepšia RPG dekády. Ale ak budeme dlho zužovať výber, narazíme na tri masívne tituly. Persona 5 je to najlepšie z japonskej produkcie za dekádu: mieša stredoškolákov, fantastický alternatívny svet a adresuje súčasné problémy spoločnosti ako korupciu v politike. Bizarný a trefný celok na PS4.

Ak odbočíme na západ, za desať rokov tu nájdeme dva obrovské pojmy. Skyrim je po ôsmich rokoch tá veľká RPG, ktorú za pár mesiacov hralo 10 miliónov hráčov a našli variabilný svet, kde mohli lúpiť, zabíjať drakov, sledovať príbeh alebo sa túlať podľa seba.

Mohli ste sa infiltrovať k panovníkom alebo vyvrheľom, byť poslušní i rebelmi. Najprv hra vyšla na PS3, Xbox 360 a PC, potom aj na PS4, Xbox One a Switch. Za celú dekádu sa stále hlási o pozornosť a ďalší diel je v nedohľadne.

No ak hľadáte otvorený svet, silnú mytológiu a ešte aj skvelý príbeh, zrejme vyhrá Zaklínač 3. Vyšiel v roku 2014 na PS4, Xbox One i PC a ak si prirátate aj dodatky, zabaví vás na 150 hodín. Jeho príbeh vynára viaceré morálne otázky a hrateľnosť má všetko: pamätné súboje, vývoj postavy, manažment predmetov.

Zaklínač 3 dokonca vyšiel v októbri 2019 na Switch, takže si môžete zobrať obrovskú RPG aj na cesty a nemusíte robiť ani veľa kompromisov. Takto sa Poliaci vyšvihli na špičku žánru.

5. Pokémon GO (iOS, Android)

Písal sa júl 2016 a na iOS sa objavila nová hra s Pokémonmi. Ale obrátila pravidlá hrania naruby tým, že využívala prvky rozšírenej reality - AR (augmented reality), čo v praxi znamenalo, že ste nelovili Pokémonov iba na displeji telefónu, ale museli ísť niekam von do sveta, nájsť kde sa pohybujú, pozrieť sa cez smartfón na svet a začať ich loviť na konkrétnej lokalite.

Pokémon GO vytiahol ľudí do ulíc sveta, niektoré druhy sa nachádzali na vybraných miestach, iné boli náhodné. Špecialitou boli marketingové prepojenia, ktoré skryli napríklad Pokémona v kaviarni a podniky takto lákali hľadačov Pokémonov na svoju návštevu. Ale napriek veľkému ošiaľu sa Pokémon GO nedočkal obrovského počtu nástupcov či kópií.

4. Dark Souls a tucet jeho klonov (PS4, PS3, Xbox One, X360, PC)

Málokedy sa podarí vytvoriť nový herný žáner, ktorý potom inšpiruje mnohých tvorcov pracovať s tým istým konceptom. Keď vyšiel v roku 2011 Dark Souls, predstavil fantasy svet s vysokou náročnsťou – v súbojoch hráči zväčša po pár úderoch klesali k zemi.

Hra nútila hráča naučiť sa jednotlivé taktiky na nepriateľov a hrať na jeden hlt. Ak hráč zomrel (priemerne 400 až 900 ráz za hru), prišiel o získaný lup i vzácne duše a musel sa vrátiť na to isté miesto (i k rovnakému nepriateľovi), aby ho opäť získal.

Po Dark Souls sa nevyrojili iba pokračovania, ale množstvo ďalších hier, ktoré využívajú rovnaký štýl. Ni-Oh, Bloodborne, Sekiro, sčasti aj nové Star Wars a iné hry prešli na oveľa vyššiu obtiažnosť i tvrdý postup hrou. Takzvané Souls elementy majú aj jednu nevýhodu: príliš ťažké hry si nemôže zahrať každý a mnohí hráči už nad nejednou náročnou hrou zlomili palicu a oľutovali krásny svet či príbeh.

3. Fortnite (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android)

Takzvaný žáner battle royale sa prirútil na PC v podobe hry PUBG (PlayerUnknown Battlegrounds). Stovka hráčov bojuje proti sebe, každý sám za seba na rozľahlej mape, ktorá sa zmenšuje, aby z nich vyšiel víťaz.

Ako to už neraz býva, prvá hra sa zväčša nestane najväčšou – príde iná s podobnými elementmi a pretaví ich do maximálneho hitu. Čo je aktuálne prípad Fortnite, ktorý sa od jesene 2017 zmenil na megahit, čo už pozná takmer každý tínendžer.

Za úspechom tkvie aj biznis model – základnú hru si možno stiahnuť zadarmo a kupujú sa dodatočné kredity. A Fornite sa dá hrať na konzolách, PC i smartfónoch, čo je výborné riešenie pre maximálnu dostupnosť. Navyše z hry sa začína stávať aj kultúrny fenomén (posledná ukážka filmu Star Wars bola v istú hodinu púšťaná Fortnite hráčom priamo v hre).

Netradičný je aj spôsob servírovania obsahu: novinky chodia v sezónach, ktoré trvajú istý čas. Napokon treba spomenúť aj kaskadérsky kúsok, keď Fortnite vypol na 36 hodín hru a znovu ju naštartoval – 13. októbra večer sa objavila čierna diera, svet zmizol a až 15. októbra sa hráči mohli do nej vrátiť a začala Fortnite: Kapitola 2.

2. Grand Theft Auto V (PS4, PS3, Xbox One, X360, PC)

GTA V vyšlo 17.9.2013 na sklonku minulej generácie konzol a bol to megahit s dejom gangsterky, viacerými hrateľnými postavami (novinka v sérii) a otvoreným svetom, v ktorom si hráči môžu robiť, čo chcú. Bolo neuveriteľné, ako X360 a PS3 dokázali zvládať takú grafiku. A rok neskôr vyšla lepšia verzia na PS4 a Xbox One, v roku 2015 aj na PC.

Je neuveriteľné vidieť GTA V po šiestich rokoch na vrchole popularity. Mnohí hráči si zrejme kúpili hru viac ráz na viaceré platformy. Alebo všetci tí, čo si dnes kúpia novú konzolu, berú ako jednu z hier aj GTA V – v UK rebríčku je pravidelne v TOP10 a mnohí si už robia vtipy, ako je to možné. So 115 miliónmi kusov ide o tretiu najpredávanejšiu hru histórie.

S výnimkou Red Dead Redemption 2 na Divokom Západe však GTA nemá nástupcu, a preto je stále v kurze. Ak totiž chcete drsnú 18+ akciu s voľnosťou a širokým svetom, táto stále baví aj po toľkých rokoch.

1. Minecraft (Windows, Linux, MacOS, PS3-PS4-Vita, X360, Xbox One, Switch, Wii U...)

Titul, ktorý predal viac ako 180 miliónov kópií a drží historický rekord, ktorý zobral Tetrisu. Vyšiel na 18 platformách od Linuxu cez PS3-PS4-Vita až po Windows Phone. Hráči objavujú pixlový či „blokový“ svet, plnia úlohy, aj stavajú vlastné formy... Existujú totiž viaceré módy hry: survival mód vás učí narábať s nástrojmi a prežiť, creative vám dáva možnosti tvoriť, adventure má jasné mapy i zadania.

Minecraft začínal ako malá nezávislá hra od Švéda Markusa Perssona v roku 2011 a v roku 2014 ho kúpil Microsoft za 2,5 miliardy dolárov. Ale hra bola už v tom čase taký obrovský hit, že nebolo možné ju využiť ako exkluzivitu či limitovať na vlastné platformy, ale skôr rozvíjať všetkými smermi. Krása hry je, že to nie je klasická akčná či bojová hra – naopak, podnecuje kreativitu, vďaka čomu ju berú na milosť aj prísni rodičia.

Minecraft si vybudoval už vlastný ekosystém, je terčom paródií a podobne ako Fortnite už absolvoval záber v oblasti merchandisingu, takže tričká, hrnčeky, plastové hračky, všetko sa dá kúpiť. Minecraft sa nechystá opustiť popredné priečky záujmu a vznikajú aj vedľajšie hry ako Minecraft: Story Mode či Minecraft Dungeons.

Autor je spolupracovník TRENDU.