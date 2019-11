15 najlepších a skutočných Black Friday zliav

22.11.2019, 19:45 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Znova je tu výhovorka pre nákupný ošiaľ, teraz tá najznámejšia s názvom Black Friday. Oficiálne ide až o posledný novembrový piatok, ale predajcovia si výpredaj znova predĺžili o týždeň aj viac. Pozreli sme ponuky e-shopov, konfrontovali ich medzi sebou a vybrali najlepších 15 zliav, ktoré naozaj vyčnievajú z radu. Od Apple Watch až po gigantický 4K televízor.

Tak ako vždy aj teraz sme vyberali primárne zo segmentu IT a čiernej techniky. Objavili sme aj pár výnimiek, ktoré sa však mnohým môžu hodiť. Postup bol jednoduchý. Porovnali sme napríklad zrkadlovku v porovnávači cien. Ak mal daný predajca najnižšiu cenu spomedzi všetkých konkurentov, dostal sa do výberu.

Malá rada. Nehromžite nad zľavami 50, 60 či 75 percent. V prvom rade si predajca ceny aj zľavy určuje len podľa seba. Zľava 20 percent neznamená, že je to o 20 percent menej ako v susednom obchode. Zľava je takmer vždy odvodená od sumy, za ktorú produkt obchod začal predávať.

Napríklad mobil prišiel pred troma rokmi na trh za tisíc eur. Teraz ho z takých či onakých dôvodov (hlavne kvôli morálnemu zastaraniu) predávajú za 500 eur, takže k nemu dajú veľkú 50-percentnú zľavu. A je úplne jedno, že za 500 eur ho už predáva každý, niektorí aj za 400 eur.

Množia sa aj obvinenia, že si obchody umelo navýšia sumu tesne pred výpredajom. Je to šedá časť predaja na internete a zatiaľ táto praktika nebola oficiálne zdokumentovaná a už vôbec nie legálne napadnutá. Stále totiž platí, že ak niečo kúpite, tak ste s cenou súhlasili, pričom 1- či 99-percentná zľava na to nemá vplyv. Dávajte si pozor a nekupujte v prvom obchode, z ktorého svietia lákavo vysoké zľavy.

iRobot Roomba 981 (499 eur, bežne 699 eur)

Toto je malá výnimka z našich pravidiel pre zaradenie do tohto výberu. Túto zľavu zjavne dáva predajca alebo distribútor, lebo v priebehu piatka sa postupne dostala do viacerých obchodov. Napríklad na Hej.sk, do Datartu alebo na Mall.sk. Iróniou je, že na oficiálnom e-shope iRobot je stále za plnú sumu. Ide o starší model, ktorý však bol ešte do vlaňajška vlajkovou loďou tejto značky. Podporuje ovládanie mobilnou aplikáciou, výkonný motor zvláda aj koberce, navigácia je šikovná.

Zdroj: iRobot

Sony WH-1000X M3 (227 eur, bežne okolo 300 eur)

Toto je jedna z najlepších ponúk prebiehajúceho Black Friday. Slúchadlá používame už pár mesiacov, takže ich môžeme objektívne zaradiť minimálne do Top 3 na trhu. Ponúkajú hi-fi kvalitu zvuku, ukážkové aktívne tlmenie okolitého hluku, reálnu výdrž okolo 30 hodín a ešte sú aj pohodlné. Jedinou ich nevýhodou bola cena 350 a neskôr okolo 300 eur. Teraz u viacerých predajcov klesla na zhruba 270 eur, v béžovej farbe ich má Extreme Digital za rekordne nízku cenu.

Sony WH-1000XM3 sú ako stvorené pre cestujúcichZdroj: Sony

Sony MDR-ZX330BT (34 eur, bežne od 50 eur)

U tohto predajcu sme našli ešte jednu zaujímavú zľavu. Ide síce len o základný model, ale mať Bluetooth Sony slúchadlá za cenu večere pre dvoch ľudí v priemernej reštaurácii sa môže hodiť. Možno ako darček pre školáka alebo menej náročného používateľa, ktorého omrzelo rozmotávanie káblov. ZX330BT s výdržou 30 hodín ani nebude problém mať stále nabité, kvalita zvuku aj pohodlie by mali byť úplne dostačujúce. Za tú cenu až-až.

Sony MDR-ZX330BTZdroj: Sony

Olympus E-M5 Mark II (499 eur, bežne od 800 eur)

Overený predajca fototechniky má tiež viacero Black Friday zliav a pár aj naozajstných. Napríklad tento kúsok je o polovicu lacnejší než u akéhokoľvek iného predajcu na Slovensku. E-M5 druhej generácie od Olympusu patrí k takzvaným hybridom alebo zrkadlovkám bez zrkadla. Kombinuje kompaktné telo a možnosť meniť objektívy. Osadený je 16 Mpix Live Mos snímačom s funkciou vytvárania 40 Mpix záberov spojením ôsmich záberov, citlivosť ISO končí na čísle 25 600 a nechýba vstavaný Wi-Fi modul. Pre istotu, ide o cenu len za telo.

Olympus E-M5 Mark IIZdroj: Olympus

Liebherr WKB 1802 (530 eur, bežne od 700 eur)

Áno, toto nie je tak úplne čierna technika. Ale zasa to ani nie je bežný kuchynský spotrebič a hodiť sa môže fajnšmekrom, ktorí si potrpia na dobré víno. Táto vínoteka od renomovaného nemeckého výrobcu s reguláciou teploty a vlhkosti má kapacitu 66 fliaš s objemom 0,75 l a Alza ju teraz má so slušnou zľavou.

Liebherr WKB 1802Zdroj: Liebherr

Suunto 9 (299 eur, bežne od 400 eur)

Smart hodiniek je na trhu kopec. Pre športovo zameraných ľudí môžu byť vhodnejšie značky ako Garmin a Suunto než Apple či Samsung. Práve Suunto 9 je teraz v zaujímavej zľave. Ide o verziu bez barometra, ale so vstavaným GPS, podporou pre hrudný pás a výdržou 120 hodín. Popritom stále vie ukazovať aj notifikácie z Facebooku alebo prichádzajúcich hovorov. To vás počas polmaratónu však asi nebude zaujímať.

Suunto 9Zdroj: Suunto

