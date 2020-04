5G rozširuje koronavírus, preto zapaľujú techniku. Briti uverili konšpiračnej teórii

V priebehu posledných dní došlo k požiaru viacerých BTS staníc. Minimálne štyri telekomunikačné stĺpy patriace operátorovi EE v oblasti Birminghamu boli zapálené v piatok. Pritom jedna z nich ani neposkytovala pokrytie 5G signálom. Nejde len o vandalizmus, ale zásah do možností komunikácie v krízovom období.

„Táto stanica obsluhovala tisícky ľudí v oblasti mesta Birmingham a poskytovala dôležité 2G, 3G a 4G siete už niekoľko rokov. Budeme sa snažiť tieto služby obnoviť čo najskôr, ale škody spôsobené požiarom sú rozsiahle,“ povedal pre BBC hovorca operátora.

Jedna zo zapálených telekomunikačných stanícZdroj: BBC

Zástupca operátora dodal, že ich telekomunikačné služby v tejto a iných oblastiach využívajú aj záchranné zložky alebo nemocnice. „Som úplne pobúrený a znechutený, že ľudia zasahujú proti infraštruktúre, ktorú potrebujeme na zvládnutie tejto krízovej situácie,“ uviedol riaditeľ NHS (National Health Service) Stephen Powis na dennom brífingovom stretnutí britského krízového štábu.

Nejde len o ničenie telekomunikačných stĺpov. Objavili sa prípady, keď ľudia obťažovali terénnych pracovníkov operátorov a obviňovali ich, že ohrozujú zdravie a životy všetkých okolo.

This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. pic.twitter.com/5z35r6sabp