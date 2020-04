Ako sa hackuje koronakríza. Tento víkend sa začína veľký slovenský hackathon

02.04.2020, 12:20 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Hackathon je podujatie, kde sa stretne viacero jednotlivcov alebo skupín s cieľom intenzívne, väčšinou v priebehu víkendu a bez prestávky, pracovať na riešení nejakého problému. Často to býva aj spoločenské podujatie a nie zriedka takto vznikli veľmi zaujímavé projekty.

Naposledy napríklad úspešný hackathon robili v januári českí IT nadšenci a vytvorili systém na online nákup elektronických diaľničných známok. Nebolo to síce kompletné riešenie, ale za 48 hodín urobili toľko, čo by nejaký štandardný dodávateľ robil týždne, nehovoriac o cene. Tento víkend sa podobné podujatie koná aj na Slovensku. Cieľom už budú riešenia, ktoré majú pomôcť v rôznych oblastiach zasiahnutých krízou spôsobenou pandémiou.

Hack the Crisis Slovakia je iniciatíva, ktorá vychádza z estónskej start-upovej platformy Garage48. Tej sa podarilo zvolať počas jedného víkendu viac ako tisíc účastníkov z približne 20 krajín sveta. Okrem iného tam napríklad vzniklo riešenie Share Force One na zdieľanie pracovnej sily. Počas prebiehajúcej krízy majú firmy prebytok pracovnej sily, v niektorých chýba. Takto si ju mohli efektívnejšie presúvať.

Domáce štúdium

Z tohto hackathonu vzišlo aj riešenie na domácu výučbu detí. Tá sa dá robiť

