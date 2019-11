Ako sa na zimu garážuje elektrická kolobežka a akú vybrať pod vianočný stromček

29.11.2019, 20:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

V komunite fanúšikov a hlavne používateľov e-kolobežiek sa skôr alebo neskôr stretnete s menom Ján Malina. Pred pár rokmi si kúpil na bazári nepojazdnú elektrickú kolobežku, vraj hodnú už len na zošrotovanie. Lenže inžinierovi so zameraním na robotiku trvalo asi tri hodiny a kolobežka bola opravená. Postupne sa stal akýmsi lokálnym ambasádorom pre túto formu prepravy. Opýtali sme sa ho na pár praktických drobností, ktoré sa môžu hodiť nie iba majiteľom elektrických kolobežiek, ale aj tým, ktorí o kúpe len uvažujú.

Sezóna sa pomaly končí, hoci s dobrou e-kolobežkou sa dá do práce dochádzať aj v zime. Ale predsa, nie je to až také praktické, hlavne pre krátke dni a reakciu batérií na nízke teploty. Ako by sa teda mala e-kolobežka správne zazimovať?

J. Malina prízvukuje, že je to veľmi dôležité, pretože pri nesprávnom postupe sa môže stať, že na jar už kolobežku nezapnete. Radí, že najlepšie je odložiť ju na chladnom a suchom mieste. Suché prostredie je najlepšie pre elektroniku všeobecne, primerane chladné zasa pre batérie.

Elektrickú kolobežku netreba nikdy nechať úplne vybitú. „Počas niekoľkých mesiacov nepoužívania môže napätie batérie klesnúť pod určité minimum, ktoré je potrebné na zapnutie a fungovanie e-kolobežky. Li-ion batérie, ktoré sú v drvivej väčšine použité v elektrokolobežkách, sa odporúča skladovať nabité na 40 až 60 percent,“ radí J. Malina.

Stav nabitia sa dá jednoducho skontrolovať cez mobilnú aplikáciu alebo aj cez LED diódy, ktoré ukazujú stav nabitia priamo na kolobežke. Ale pozor, neodporúča sa nechať kolobežku prezimovať ani plne nabitú. Dodáva, že ideálne je aspoň raz za mesiac skontrolovať stav batérie.

Aj takto vyzerá batéria do elektrickej kolobežkyZdroj: Wikimedia

Nie sú to len teórie. Už mal niekoľko e-kolobežiek, ktoré po zime doniesli zákazníci s tým, že nejdú zapnúť. V najhoršom prípade to znamená nutnosť výmeny batérie. Nová, originálna batéria stojí okolo 150 až 200 eur, teda pokojne tretinu či dokonca polovicu z ceny celej kolobežky.

„Batérie je možné aj oživiť, ale to si vyžaduje elektrotechnické znalosti a trpezlivosť. Keďže je to moje hobby a zatiaľ ma to baví, väčšinu takýchto batérií sa mi oživiť podarilo,“ poznamenáva. Ráta, že za čas, odkedy sa tomu venuje, takto ušetril používateľom dohromady niekoľko tisíc eur. „V dnešnej konzumnej dobe sa už v servisoch diely často neopravujú, rovno sa vymieňajú za nové,“ dodáva.

Ak sa pýtate, či je potrebné znižovať tlak v pneumatikách e-kolobežiek, tak to potrebné nie je. V chlade vzduch zmenšuje svoj objem. J. Malina skôr odporúča tým, ktorí budú jazdiť aj v zime, aby si tlak pravidelne kontrolovali (zväčša na 3 až 4 bary).

Batéria môže byť v nášľapnej ploche alebo v riadidláchZdroj: Xiomi

Nie iba pre hipsterov

Zatiaľ stále prevláda povedomie o

