Čo s dátami po smrti? Rozhodnúť môžete vy

11.11.2019, 06:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Sviečky na hroboch pomaly dohorievajú. Na svojich blízkych si ale spomíname počas celého roka. Za posledných pár desaťročí však pribudol nový aspekt, na ktorý treba pamätať tiež – hoci sa fyzicky pominieme, na internete naša osobnosť žije naďalej. A na sociálnych sieťach možno intenzívnejšie, než by bolo pozostalým príjemné. Preto rovnako ako so svetským majetkom, akýsi druh digitálnej závetu by mal mať každý. Ako sa robí? A čo v prípade, že zosnulý na svoju virtuálnu stopu nemyslel?