Ako sa pripraviť na digitálnu smrť. Právnik radí, čo s Facebookom nebohého

17.11.2019, 09:47 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Odchod na druhý svet je vždy obdobím smútku, a práve preto by sme pozostalým nemali pridávať na starostiach. Stačí venovať pár minút niekoľkým nastaveniam a nemusia sa zaoberať vecami, akými sú napríklad deaktivácia konta na sociálnej sieti nebohého alebo hľadanie hesla k počítaču, na ktorom mal vzácne rodinné videá.

V prvej časti tohto článku sme sa venovali návodu, ako sa postarať o fyzické zariadenia, počítače a smartfóny, aby po smrti mali pozostalí prístup všade tam, kde by mohli potrebovať. Inak by sa to mohlo skončiť ako v Nemecku, kde museli rodičia zosnulej čakať šesť rokov na vyjadrenie najvyššieho súdu, či môžu nazrieť do účtu na Facebooku ich dcéry.

Neprehliadnite Čo s dátami po smrti? Rozhodnúť môžete vy

Heslá si môžete nechať u notára. Aj toho digitálneho

Facebook a Gmail po smrti

Takto máte vyriešený prístup do všetkých vašich zariadení pre pozostalých a v prípade, že dôjde k najhoršiemu, budú môcť jednoduchšie vyriešiť prípadné úradné, bankové či iné náležitosti.

Ale aj samotné aplikácie či služby poskytujú možnosť sa vopred pripraviť pre prípad odchodu na druhý svet. Najdôležitejšie sú tri, pretože tie sa používajú aj ako platforma pre prihlasovanie do ostatných služieb. Ide o konto Google, Facebook a Apple.

Google už od roku 2013 ponúka službu Správca neaktívnych účtov, ktorá je okrem iného určená aj pre prípad smrti. Na tejto stránke sa potom dá konkrétne nastaviť, kedy sa váš účet považuje za neaktívny a čo má v takom prípade Google robiť.

Rozhranie Google správcua neaktívnych účtov

Najprv sa nastaví

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť