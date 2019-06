Ako si nastaviť Apple Pay: Potrebujete správny iPhone a kľúčová je vaša banka

26.06.2019, 08:25 | Jozef Andacký | © 2019 News and Media Holding

V stredu (26. júna) Apple sprístupnil platobnú službu Apple Pay pre majiteľov iPhonov či Apple Watch zo Slovenska. Na nákup v supermarkete si tak po novom už nebude potrebné brať bankovú kartu, lebo si ju (virtuálne) budete nosiť v mobile alebo smart hodinkách. Jednoduchšie budú aj nákupy v e-shopoch. Používatelia konkurenčného Google Pay potvrdia, že nastavenie služby v zariadení je pritom otázka nanajvýš pár minút.

Na využitie Apple Pay však treba splniť niekoľko podmienok. Po prvé, potrebujete podporované zariadenie, na ktorom je nainštalovaná najnovšia verzia operačného systému. Treba mať tiež prihlásené konto Apple ID do jabĺčkovej cloudovej služby iCloud. A napokon, čo môže byť aspoň spočiatku problém, Apple Pay musí podporovať aj vaša banka.

Od šestky vyššie

Vo fyzickom svete zrejme najčastejšie budete chcieť používať Apple Pay v smartfóne. Platobnú službu podporujú všetky iPhony s biometrickou autentifikačnou funkciou Touch ID a jej novšou náhradou Face ID. Výnimkou je model 5S.

Apple Pay bude teda fungovať na iPhonoch SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8 a 8 Plus, ktoré majú identifikáciu pomocou odtlačku prstov, ako aj na iPhonoch X, XR, XS a XS Max, ktorú sú zasa vybavené tvárovou identifikáciou.

V prípade smarthodiniek, čo môže byť napríklad v klasickom kamennom obchode takisto alternatíva, je to jednoduchšie. Jabĺčková platobná služba beží na všetkých generáciách Apple Watch.

Ktoré zariadenia Applu podporujú Apple Pay iPhone všetky modely s Face ID a s Touch ID, okrem iPhone 5s) iPad iPad Pro, iPad Air, iPad a iPad mini modely s Touch ID alebo Face ID Apple Watch Apple Watch Series 1 a 2 a novšie, Apple Watch (1. generácie) Mac všetky modely s Touch ID, modely, ktoré boli uvedené v roku 2012 a neskôr, je možné používať v prípade, že sú prepojené s iPhonom alebo Apple Watch, ktoré podporujú Apple Pay

Mac je možné použiť len pri platbách na internete PRAMEŇ: support.apple.com/en-us/HT208531

Aktivácia cez Wallet

V zariadení si Apple Pay aktivujete prostredníctvom aplikácie Wallet, v ktorej ste doteraz zvyčajne mali len letenky či lístky na hudobné koncerty (ak vôbec niečo). Appku nie je potrebné aktualizovať, na jej hlavnej stránke však pribudne tlačidlo + (plus).

Po stlačení naskenujete kreditnú kartu – obdobne, ako ste na to možno zvyknutí pri online nákupoch – a vaša banka, respektíve jej vydavateľ ju následne

