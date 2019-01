Prvý mobil s ohýbacím displejom neukázal Samsung či Huawei, ale neznámi Číňania

10.01.2019, 20:00 | Jozef Andacký

CES 2019 | Nad displejom, ktorý by sa dal zohnúť alebo dokonca poskladať, premýšľajú inžinieri všetkých veľkých výrobcov mobilov. Marketingové prvenstvo im vyfúkla relatívne neznáma čínska firma Royole. Jej FlexPai je síce hlavne technologická ukážka, no kto by veľmi chcel, môže si zvláštny mobil aj kúpiť.