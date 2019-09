Applu klesá priemerná predajná cena iPhonov

Pár dní je v predaji čerstvý iPhone 11, ktorý nahradil vlaňajší model iPhone XR ako zástupca „lacných“ jablkových mobilov. Popri nich v predaji ostali aj dva roky staré a o to viac zlacnené modely iPhone 8 a 8 Plus. Na opačnom konci zase na pulty obchodov pribudli prémiový iPhone 11 Pro a 11 Pro Max. Tie zas nahradili modeli XS a XS Max.

Hoci dĺžka radov alebo počet dní stanovania pred Apple predajňami po svete klesli, stále sa hlavne v Ázii a v Spojených štátoch našli stovky nadšencov, ktorí museli mať tieto novinky ako prví. Ako už pred dvoma rokmi, keď sa cena iPhonov prehupla cez hranicu tisíc dolárov, viacerí analytici tvrdili, rovnaký trend ostáva aj tento rok. Apple predáva približne rovnaký počet kusov mobilov, ale keďže stúpla ich cena, rástli aj tržby tejto firmy. Tento rok sa to má zmeniť.

