Boháči v luxusných bunkroch prečkajú mesiace. Neboja sa vírusu, ale ľudí

Technologickí miliardári, celebrity, lekári, právnici, slávne mená z obchodného sveta… mnohých z nich spája vlastníctvo luxusných podzemných bunkrov, ktoré sú vybavené plaveckými bazénmi, bowlingovými herňami alebo strelnicami. Dokážu v nich prežiť mesiace. Neobávajú sa jadrovej vojny ani zásahov asteroidov, ale hlavne občianskych nepokojov.

Už v roku 2017 spoluzakladateľ siete LinkedIn Reid Hoffman pre The New Yorker povedal, že viac ako polovica miliardárov zo Silicon Valley si už zabezpečilo nejaký druh plánu či poistky v prípade, že by nastalo niečo podobné apokalypse. Najčastejšie išlo o bunker, bezpečnostnú miestnosť alebo únikový plán.

Posledné roky majitelia bunkrov budovali svoje luxusné úkryty s jediným cieľom, a to ochrániť svoje rodiny, prízvukuje magazín Forbes. Niektorí majú bezpečné miestnosti s výstupnými priechodmi do bunkra, zatiaľ čo ďalší si nechali podzemné skrýše vybudovať na rozsiahlych pozemkoch neďaleko od svojej rezidencie.

Texaská spoločnosť Rising S Bunkers, ktorá patrí medzi hlavných hráčov v tomto odvetví, zažíva zlaté časy. Podľa jej predstaviteľa Garyho Lyncha teraz dostáva o dvetisíc percent viac otázok od potenciálnych kupcov.

„Bohužiaľ, dopyt po podzemných bunkroch opäť stúpol,“ dodal. „Špecializujeme sa na tento typ produktov. Áno, oveľa radšej by som staval niečo iné, ale pretože naša firma verí, že bunkre sú potrebné, nebudeme stavať nič iné, kým bude existovať tento trh. Najžiadanejšie sú naše modely Silverleaf s rozmermi 3x15 metrov. Na tie človek nemusí byť milionár, aby si ich mohol dovoliť,“ vysvetlil.

Internet a zbrane

Medzi majetnejších klientov firmy patrí aj 45-ročný Terry, ktorý si neželal zverejniť svoje celé meno. Terry má tri deti a žije v luxusnej nehnuteľnosti v Ohiu. Podzemný bunker má už tri roky a v súčasnosti nervózne odpočítava hodiny do chvíle, kedy bude mať pocit, že je pre neho a jeho rodinu nutné, aby sa do neho uchýlili.

Jeho bunker s plochou 140 štvorcových metrov neleží pod domom, ale neďaleko jeho pozemku. Únikovým prielezom sa rýchlo dostane do troch spální s dvoma kúpeľňami, ktoré sú väčšie ako väčšina bežných domov.

„Keď som sa rozhodol nechať si postaviť bunker, nikdy som si nerobil starosti s jadrovou vojnou. Oveľa väčšie starosti mi robili občianske nepokoje a teraz vidím potenciál na to, čoho som sa vždy bál. Je to celkom niečo iné, keď sa ľudia bijú o jedlo a toaletný papier. Nemyslím si, že koronavírus zničí svet. Podľa mňa ho zničí to, čo vypukne potom,“ myslí si.

Ďalej pre magazín vysvetľuje, že okolo objektu má systém kamier a s rodinou má nacvičený prípadný únikový plán. V bunkri môže s rodinou prežiť až šesť mesiacov, spravil si nemalé zásoby vody a jedla, ktoré sa skladajú najmä z fazule a ryže. Pochválil sa tiež siedmimi veľkými škatuľami Blu-Ray filmov, tonami spoločenských hier, konzolami Xbox či Nintendo Switch.

„Máme tri deti, a tak som chcel, aby mali vlastnú izbu a tiež spálňu navyše pre mojich rodičov. Okrem dvoch veľkých spální a detských izieb tu máme veľkú obývačku, kanceláriu, skladisko, kuchyňu a zbrojnicu. Bunker je napojený na solárnu energiu pre prípad, že by spadla základná sieť. Máme tam natiahnutý podzemný internetový kábel a tiež zbrane, ale tie sú až poslednou možnosťou,“ dodal.

Aristokrat alebo prezident

Firma Rising S Bunkers ponúka širokú škálu bunkrov pre kupca s rôznymi finančnými možnosťami, od necelých 40-tisíc dolárov až po bunkre za niekoľko miliónov. Na vrchole je model Aristokrat za

