Call of Duty 2019 je najväčšia hra roka a má najsilnejší štart série za 7 rokov

05.11.2019, 12:45 | Michal Korec

Po niekoľkých rokoch stagnácie sa rysuje lepšia budúcnosť pre Call of Duty. Nový diel Modern Warfare má trošku mätúci názov (rovnaký ako hra v roku 2007), ale dal hráčom jasný prísľub obsahu – strieľačku v blízkej budúcnosti, nové technológie, silný multiplayer a dokonca žiadne ďalšie platby.

Najlepší štart za sedem rokov

Activision-Blizzard sa pochválil trojdňovými výnosmi Call of Duty: Modern Warfare na úrovni 600 miliónov eur. To je výborný štart v porovnaní s vlaňajším dielom Black Ops 4 i s predvlaňajším WWII, ktoré utŕžili po 500 miliónov eur. Svedčí to o sile jednotlivých línií Call of Duty – a očividne futuristická akcia zaberá lepšie ako pokus o reštart v druhej svetovej vojne či špióni z Black Ops.

Ak si porovnáme štart Modern Warfare so všetkými predchodcami, nájdeme tu oveľa väčšie štarty v roku 2011, keď Modern Warfare 3 zarobil 400 miliónov dolárov za 24 hodín a rekord drží Black Ops II v roku 2012 s tržbami 500 miliónov dolárov za jediný deň. Presné porovnania sú náročné, keď distribútor raz uvádza výnosy za 24 a inokedy za 72 hodín. Ale pri posúdení podobných predajov možno konštatovať, že tohtoročné Call of Duty má zrejme tretí, prípadne štvrtý najväčší štart série v histórii.

Zdroj: Activision

Čísla vedú k viacerým postrehom: väčší štart oproti posledným dielom môže veštiť návrat vyššieho počtu hráčov k sérii. Zároveň je zrejmé, že Modern Warfare má najlepší cveng spomedzi všetkých línií. Pokusy ako Ghosts či Infinite Warfare boli len slabšie odbočky a nezarezonovali. Návrat k silným číslam veští lepšiu budúcnosť pre sériu a bude otázne sledovať, ako dlho hráči pri novej hre vydržia.

Rekordy hier v sérii väčšinou padajú vtedy, keď už majú konzoly desiatky miliónov hráčov, nie skôr. Napríklad tento rok oslovoval Call of Duty cca 150 miliónov majiteľov PS4 a Xbox One + celú PC bázu.

Call of Duty 2019 v TOP5 histórie?

600 miliónov za tri dni je masívna suma, ktorú prekonali azda iba dva ročníky Call of Duty a k tomu ešte dve hry z dielne Rockstar: Red Dead Redemption 2 v posledný októbrový víkend utŕžil 725 miliónov a GTA V v septembri 2013 dokonca miliardu za tri dni.

Tým pádom je Call of Duty: Modern Warfare úspešný titul aj v histórii a zrejme mu patrí piate miesto. Activision-Blizzard sa pochválil, že zároveň ide o najväčší štart 60-dolárovej hry v roku 2019: porazil aj štarty FIFA 20, Borderlands 3 či Kingdom Hearts 3. Do konca roka ho zrejme už neohrozí žiadna značka, hoci v novembri príde Pokémon Sword/Shield a nové Star Wars Jedi: Fallen Order.

Sérii Call of Duty ide tento rok karta – začiatkom októbra vyletel Call of Duty Mobile na špičku rebríčka mobilných hier so 100 miliónmi stiahnutí za týždeň.

Lepšia práca s obsahom

Po vlaňajšej kritike na adresu série, že vyhodila príbehovú kampaň, sa fanúšikovia môžu tešiť na nové pripravené misie a dej. Ostáva tu aj tradičný multiplayer a záťahy menom Spec Ops. Vítanou novinkou je takzvaný crossplayer medzi platformami, v jednej partii sa môžu stretnúť hráči z PS4, Xbox One aj PC. Zatiaľ mohli hrať vždy iba hráči na serveroch jedinej platformy.

Call of Duty však prináša aj ďalšiu novinku. Za dodatočný obsah (nové mapy, módy) už nemusia hráči platiť takzvanými Season Pass, ale budú dostávať novinky automaticky. Samozrejme, stále platí, že časť obsahu dostanú ako prví hráči na PS4, táto forma exkluzivita je stále pre Sony platformu garantovaná.