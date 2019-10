Call of Duty Mobile trhá rebríčky. Ale nalejú doň hráči aj peniaze?

12.10.2019, 10:00 | Michal Korec

Mobilný herný biznis je svedkom dvoch nových rekordov po sebe. Podobne ako filmový priemysel sleduje tržby za prvý víkend, v hernom biznise sa meria predaj či počet stiahnutí za prvý týždeň. Súčasné fenomény ako Fortnite a PUBG Mobile (PlayerUnknown Battlegrounds) dosiahli za týždeň 22,5 resp. 28 miliónov. Tento rok sa ukázala ešte jedna akčná hra do partie: Apex Legends s 25 miliónmi stiahnutí za týždeň.

Ale až tohtoročná jeseň ukazuje hlad a potenciál mobilných hráčov. Najprv sa blyslo Nintendo, keď na iOS a Android prinieslo Mario Kart Tour a stiahlo si ju 90 miliónov používateľov. Ale rekord dlho nevydržal, podľa aplikácie Sensor Tower, ktorá monitoruje sťahovanie hier, sa Call of Duty Mobile za prvých 7 dní stiahlo až 100 miliónov ráz.

Call of Duty Mobile môže byť nová zlatá baňaZdroj: Activision

Samozrejme, to ešte neznamená, že hra má paralelne 100 miliónov hráčov, ale je to silný signál, že prvotný záujem je obrovský a pokiaľ bude výrobca hru naďalej obohacovať a udrží si hráčov, bude môcť na nich aj postupne zarábať. Call of Duty Mobile sa podľa očakávaní vyrojilo s klasickým modelom – hra je zadarmo, ale záujemcov čakajú rozličné mikrotransakcie už od 99 centov.

Prečo až teraz?

Herný gigant Activision vydáva Call of Duty s ročnou pravidelnosťou a je to megahit, ktorý má ambíciu zarobiť aspoň miliardu dolárov na tržbách. Lenže po istom čase sa séria opotrebovala a medziročné rasty vystriedala skôr stagnácia. Každú jeseň nový diel vyjde vždy, lebo je to zlatá baňa, ktorú dokáže Activision živiť striedaním troch štúdií. Ale konečne prišla šanca osloviť hráčov aj inde.

Na papieri to znie ako jednoduchý recept. Zobrať známu sériu, najať herné štúdio, možno vložiť do hry pestré či známe módy alebo mapy z minulých hier a hra sa bude sťahovať či predávať sama. Nie je to také jednoduché a Activision pomohlo až spojenie s čínskym gigantom Tencent, aby dokázali predstaviť megahit.

Obsahuje známu hrateľnosť, je silne orientovaný na multiplayer a vypomáha si aj známymi mapami z dielov ako Modern Warfare či Black Ops. Paradoxne hra štartovala v mnohých krajinách na svete, iba v Číne nie.

Ako hra zarába?

Ďalším zaujímavým ukazovateľom sú výnosy. Zo 100 miliónov stiahnutí dokázala hra za týždeň utŕžiť 17,7 milióna dolárov, čo síce nie je veľa, ak zoberieme do úvahy priemer 17,7 centa na hráča, no cesta ku veľkým peniazom býva často dlhá. Napríklad Fire Emblem Heroes utŕžila za dva roky 500 miliónov dolárov a viac ako 20 titulov sa dočkalo miliardovej méty – podľa očakávaní v top klube nechýba práve Fortnite či PUBG.

Prvé predstavenie Call of Duty Mobile začiatkom tohto rokaZdroj: Engadget

Väčšina výnosov i stiahnutí patrí iOS (53 percent), čo je ďalší dôkaz, prečo vývojári tento ekosystém milujú a to dáva šancu aj novým herným službám ako Apple Arcade.

Samozrejme, Call of Duty Mobile má potenciál zarobiť stovky miliónov dolárov v ďalšom období, bude zaujímavé sledovať koľko týždňov mu bude trvať kým dosiahne 100 či 500-miliónové méty.

Konzolové verzie sa nerušia

Klasických hráčov by mohlo šokovať, že tento úspech by mohol Activision brať ako signál, že do PC alebo konzolových verzií sa už neoplatí investovať, ale opak je pravdou. V piatok 25. októbra 2019 vyjde nový diel Modern Warfare na PS4, Xbox One a PC a podľa očakávaní utŕži stovky miliónov dolárov za tri dni.

Zdroj: Activision

Fakt je, že konzolové Call of Duty síce klesá na predajnosti, ale stále generuje mamutie výnosy. Napríklad Black Ops 2 z roku 2012 malo 500-miliónové tržby za prvý deň pričom prvá časť Black Ops potrebovala na rovnakú sumu len tri dni. No stále je to enormný objem, ktorému sa ešte mobilné tituly nemôžu rovnať.

Na druhej strane treba sledovať celý životný cyklus hry – ak konzolová hrá zarobí miliardu dolárov do roka, bude zaujímavé vidieť, či rovnakú métu dosiahne Call of Duty Mobile. Potom sa uvidí, ako bude Activision monetizovať oba prúdy hier.