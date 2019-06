Ceny benzínu stále rastú. Vedci hľadajú nové palivá, skúšajú aj ihličie

03.06.2019, 16:23 | TASR

Tento týždeň platili šoféri za liter Naturalu 95 priemerne 1,31 eura. Okrem ceny klasických palív sa stále častejšie rieši aj množstvo emisií, ktoré z nich vznikajú. Európska únia rozhodla, že sa do roku 2030 musia znížiť u áut približne o tretinu. Aj to je dôvod, prečo sa v laboratóriách v celej Európe usilujú vedci nájsť alternatívu, ktorá by naftu a benzín mohla nahradiť, alebo aspoň doplniť.