Česi schválili extra daň pre digitálne giganty. Je najvyššia v Európe

18.11.2019, 19:38 | TASR

Veľké internetové firmy ako Google, Facebook alebo Amazon budú možno od budúceho roka podliehať novej digitálnej dani. Česká vláda schválila návrh na zavedenie 7-percentnej dane na internetové služby, ktoré títo globálni hráči v Česku poskytujú. Návrh ešte musí posúdiť parlament.

„Znamená to férové podmienky pre všetkých a koniec nerovnej súťaže globálnych gigantov s ostatnými podnikateľmi,“ citoval ministerku financií Alenu Schillerovú server E15.cz. Do štátnej pokladnice by mala daň, ktorá má časovo obmedzenú platnosť, priniesť až 5 miliárd Kč (195,37 milióna eur) ročne.

Zákon bude mať obmedzenú platnosť do roku 2024, čo má podľa Schillerovej pomôcť zvýšiť tlak na zavedenie dane na európskej úrovni, kde doterajšie pokusy zlyhali. Zavedenie digitálnej dane iniciovali koaliční sociálni demokrati.

„Na tomto príklade je jasne vidieť, že sektorová daň nesmie byť v Česku tabu,“ povedala ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová, podľa ktorej je úspechom, že ide o najvyššiu sadzbu pre digitálnu daň v Európe. V okolitých krajinách sa sadzba pohybuje okolo 3 až 5 percent.

Len na vybrané tržby

Českých firiem by sa opatrenie dotknúť nemalo. Dani by mali podliehať iba internetové firmy s globálnym obratom nad 750 miliónov eur, ktoré budú mať na území Česka obrat minimálne 100 miliónov Kč.

Digitálna daň sa bude pritom vzťahovať na tržby z vybraných služieb, ako je cielená reklama na webe, spoplatnené služby na sociálnych sieťach, poskytovanie údajov o používateľoch, alebo zdieľaná ekonomika, ktorú sprostredkovávajú napríklad Airbnb alebo Uber.

Daň by mala začať platiť už od polovice budúceho roka. Opoziční Piráti však pochybujú, že sa to stihne. Zákon má totiž pred sebou ešte prerokovávanie v Snemovni a Senáte. „Neviem, kto to pokladá za realistické,“ povedal poslanec Mikuláš Ferjenčík, ktorý kritizoval vládu za to, že už v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok počíta s príjmami z digitálnej dane. Ferjenčík považuje za reálny až rok 2021.

Aj reálna vymáhateľnosť dane môže byť podľa odborníkov komplikovaná. „Nadnárodné spoločnosti môžu rozporovať základ dane, ktorý sa bude ťažké stanovovať. Môžu dokonca odmietať túto daň zaplatiť, pretože pre ne nebude dostatočne zrozumiteľná,“ povedal daňový poradca Martin Tuček zo spoločnosti Moore Stephens.