Chlácholivá zbytočnosť. Aplikácie pre mentálne zdravie vám môžu ublížiť

03.06.2019, 14:04 | Veronika Rajničová | © 2019 News and Media Holding

Viete, že niečo nie je v poriadku. Cítite často úzkosť, depresívne stavy alebo návaly hnevu. Ešte pred dekádou by ste pravdepodobne v jednom bode zdvihli telefón a dohovorili si termín u psychológa. Ak by ste na to nenabrali odvahu, zavolali by ste priateľom alebo rodine. V najhoršom prípade by ste na to ostali sami.