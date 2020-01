Rodine má ušetriť tisícky litrov. Predstavili domácu smart čističku vody

09.01.2020, 18:00 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Veľtrh CES je platformou nie iba pre veľké značky a výrobcov televízorov či notebookov. Priestor dostávajú aj menej známe mená a hlavne „vynálezy“ z rôznych oblastí. Jednou z nich je aj dánsky Hydraloop, ktorý za svoju rovnomennú čističku vody, získal ocenenie CES Innovation Awards v oblasti udržateľnosť.

Ak by sme išli do extrému, tak dnes sa dá postaviť dom, ktorý takmer nevyžaduje inžinierske siete. Solárne a fotovoltanické panely s domácou veľkokapacitnou batériou aj nádržami zabezpečia teplo a elektrickú energiu. Zdroj vody môže byť okrem dažďovej aj vlastná studňa. Už aj ten internet sa do domu dá dostať s dostatočnými rýchlosťami vzduchom.

Ostávalo už len posledné, kanalizácia. Či už mestská, alebo pravidelné vyprázdňovanie žumpy. Hydraloop sa na tento problém pozrel z iného uhla a predstavil zariadenie veľkosti väčšej chladničky, ktoré funguje ako domáca čistička vody. Má to niekoľko výhod, ale aj háčikov.

