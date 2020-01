Vo vesmíre prebieha súboj miliardárov. Komu sa podarí spustiť internet budúcnosti?

31.01.2020, 13:30 | Tomáš Bakoš | © 2020 News and Media Holding

Na svete je ešte stále zhruba polovica populácie, ktorá nemá prístup k internetu. To prináša aj obrovský potenciál pre biznis. Známi miliardári sa preto pustili do projektov vesmírneho internetu, ktorý má priniesť rýchlejší internet pre milióny ľudí aj do tých najodľahlejších častí sveta. Nebude to však jednoduché. Na obežnú dráhu budú musieť vyniesť tisícky nových satelitov.