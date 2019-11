Facebook má ďalšiu aféru. Na iPhonoch môže ľudí tajne nahrávať

13.11.2019, 16:23 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Dôveryhodnosť nie je atribút, ktorým by posledné mesiace opisovali sociálnu sieť Facebook. Po viacerých aférach sa pridávajú aj drobné chyby, ktoré nedôveru ešte prehlbujú. Najnovší bug sa týka len iPhonov.

Chybu objavil používateľ Joshua Maddux a podelil sa s ňou na sieti Twitter. Odvtedy sa jeho video stalo virálnym a skúsenosti s rovnakou chybou zdieľali ďalší a ďalší používatelia.

J. Maddux si všimol, že počas používania aplikácie Facebook sa na ľavej hrane zobrazilo okno so spusteným fotoaparátom. Po skúšaní a študovaní, čo sa to deje, prišiel s tvrdením, že Facebook bez vedomia používateľa spúšťa zadnú kameru. Síce bez nahrávania, ale aj tak to minimálne vyvolá nepríjemné obavy.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Podľa posledných zistení sa táto chyba prejavuje konkrétne vtedy, ak pri používaní Facebooku otvoríte fotografiu alebo video na celú obrazovku. Appka vtedy sama bez vedomia používateľa na pozadí otvorí fotoaparát. Ako keby sa mala pripravovať na zdieľanie fotky alebo vytváranie príbehu pre túto sociálnu sieť. Určite si každý vie predstaviť, aké faux pas by táto chyba mohla vytvoriť.

Našťastie sa bug vyskytuje pri aplikácii Facebooku výhradne na iPhonoch a aj to len na poslednej verzii iOS 13.2.2. Android alebo iOS 13.1 takúto chybu nedokáže simulovať.

Zástupcovia Facebooku už reagovali a na odstránení chyby pracujú: „Zatiaľ neevidujeme žiadne zverejnené fotografie alebo videá spôsobené touto chybou.“

We recently discovered our iOS app incorrectly launched in landscape. In fixing that last week in v246 we inadvertently introduced a bug where the app partially navigates to the camera screen when a photo is tapped. We have no evidence of photos/videos uploaded due to this. — Guy Rosen (@guyro) November 12, 2019

Odporúčame používateľom iPhonov so systémom 13.2.2 najbližšie hodiny a možno dni pri používaní Facebooku postupovať obozretne. Čiastočne pomôže v nastaveniach privilégií zrušiť povolenie pre Facebook používať kameru zariadenia. V takom prípade sa na pozadí spustí len čierne okno.

Zdroj: Apple

Je to drobná chyba a veľmi pravdepodobne bude rýchlo odstránená aktualizáciou aplikácie. Pre Facebook to však je ďalší úder pre jeho dôveryhodnosť. Sociálna sieť má jeden PR problém za druhým. Po obrovskom vlaňajšom škandále so zbieraním a predajom súkromných dát používateľov bez ich vedomia pre spoločnosť Cambridge Analytica, za ktorú v lete Facebook dostal pokutu 5 miliárd dolárov, to naposledy boli protesty kvôli vyjadreniam Marka Zuckerberga.

Ten nevyvrátil, že budú kontrolovať pravdivosť politickej reklamy, ktorú budú zobrazovať, čo môže mať devastujúce účinky na prezidentské voľby, ktoré sa v USA budú konať budúci rok.