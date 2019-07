Galaxy Note 10 v plnej kráse. Mesiac pred premiérou unikli oficiálne fotografie

11.07.2019, 16:00 | Marián Biel

Rodina smartfónov Galaxy Note od Samsungu bola od svojho uvedenia pred ôsmimi rokmi považovaná najprv za extravagantný pokus, ale časom stanovila štandard pre veľkosť mobilov. Doteraz je to jediný model na trhu so vstavaným stylusom, čo ho tiež robí iným, primárne pracovne zameraným zariadením. Tento rok prichádza už v desiatkovej verzii. A tak ako každý rok, ani tentoraz sa nepodarilo do oficiálnej premiéry ustrážiť jeho parametre a výzor.