Galaxy S10 je tu v troch edíciách. Pridal tretí fotoaparát aj dieru v displeji

20.02.2019, 20:30 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Kto by to bol povedal, že je to už desať rokov odkedy Samsung predstavil rad smartfónov Galaxy S. Niektoré z nich zamiešali karty na trhu chytrých mobilov, iné boli skôr štandardnou evolúciou. Po krátkom osobnom stretnutí s novinkou je ťažké povedať, do ktorej skupiny bude patriť Galaxy S10. Ale pomôcť mu stať sa hitom môže aj fakt, že bude dostupný až v troch edíciách.