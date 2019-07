Google ešte viac pomôže na dovolenke, vizuálny prekladač už funguje medzi 89 jazykmi

10.07.2019, 19:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Práve na začiatok dovolenkovej sezóny pridáva Google do svojho Prekladača novú funkciu, ktorá môže veľmi pomôcť. Presnejšie povedané rozšíril počet jazykov, ktoré poznajú takzvaný vizuálny preklad. Stačí na text namieriť kameru fotoaparátu a na displeji sa zobrazí preložený text v rozšírenej realite.

Google Translator alebo Prekladač Google je pravdepodobne najuniverzálnejší a najobľúbenejší nástroj na prekladanie jazykov v digitálnom svete. To pre jeho presnosť, minimálne pri preklade z alebo do angličtiny a flexibilitu, keďže sa dá používať v mobiloch a počítačoch. Nehovoriac o tom, že je bezplatný. Od teraz je aj pre Slovákov znova o niečo použiteľnejší.

Google práve rozšíril počet jazykov, ktoré podporujú takzvaný vizuálny preklad. To znamená, že po zapnutí Prekladača sa aktivuje kamera, ktorá sníma reštauračné menu či oznam na tabuli v cudzom jazyku a preloží ho rovno na displeji. Dokonca v podobnom písme či farbe ako originál, využívajúc rozšírenú realitu. Len to doteraz malo jeden háčik.

Originál textu pred prekladom

A takto vyzerá preložený text cez fotoaparát

Pred štyrmi rokmi sa počet podporovaných jazykov zvýšil na 30. Lenže stále tento preklad fungoval len v kombinácii s angličtinou. Teraz sa počet týchto jazykov rozšíril až na 89. Okrem tých rozšírených aj rarity ako napríklad baskičtina, estónčina, havajčina, mongolčina alebo urdčina. Takže prakticky všetky používané jazyky.

Čo je ale ešte dôležitejšie je, že Prekladač Google už podporuje aj okamžité vizuálne prekladanie medzi všetkými týmito jazykmi navzájom. Takže vie preložiť slovenský nápis do kurdčiny a svahilskú tabuľu do slovenčiny. Prípadne stačí nastaviť možnosť „Rozpoznať jazyk“ a nechať aplikáciu automaticky zistiť, či je text vo švédčine alebo nórčine.

Tento preklad funguje vďaka posunu vo vývoji neurónového strojového prekladu a vyžaduje internetové pripojenie. Našťastie ale Prekladač funguje aj offline, len si je potrebné pred cestou do Vietnamu stiahnuť balík vietnamského jazyka.

Prekladač pomôže hlavne pri cestovaní

Samozrejme, toto je len jedna z funkcií Prekladača Google. Stále sa prekladať dá aj text napísaný na klávesnici, ručne prstom alebo stylusom alebo nadiktovaný hlasom. Rozpoznávanie je celkom kvalitné, záleží na intonácií a artikulácii. Ale v ideálnych podmienkach potom môže mobil fungovať ako univerzálny prekladateľ do vrecka. Aj niekde na trhu v Maroku môžete po slovensky povedať čo potrebujete, mobil to preloží a aj vysloví. Následne predavač korenia odpovie a mobil to preloží a vysloví po slovensky.

Aplikácia Prekladač Google je dostupná pre iOS a, samozrejme, pre Android. Nová funkcia vizuálneho prekladača medzi 89 jazykmi začne používateľom pribúdať postupne od 11. júla.