Google Stadia verbuje ďalšie hry, ale čaká ju náročný štart v novembri

01.09.2019, 10:00 | Michal Korec

Tento rok sa na veľkých herných konferenciách a výstavách objavil nový nádejný hráč – Google. Snaží sa infiltrovať celkom úspešne tak, že pred tým ako sa ukážu tradiční velikáni (Microsoft, Sony, Nintendo), ukáže niečo nové z pripravovanej platformy Stadia. Google vníma aktuálny čas ako ideálny na etablovanie konceptu streamovania hier. To znamená, že vám netreba konzolu, hry budete streamovat v reálnom čase do tabletu, smartfónu či TV. Táto púť začala ohlásením mena a konceptu na Game Developers Conference v San Franciscu, pokračovala oznámením termínu a cien za službu na E3 v Los Angeles a vyvrcholila v Kolíne na gamescome, kde pridala do zbierky nové hry.