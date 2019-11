Herný Black Friday 2019 – kde kúpiť najlacnejšiu konzolu (a akú)?

27.11.2019, 16:05 | Michal Korec

Pozreli sme sa na zľavy aj z iného pohľadu. Možno plánujete pre partnera alebo potomka pod stromček hernú konzolu. Hoci sú na trhu prakticky len tri, v skutočnosti je výber oveľa širší. A v kombinácii s všakovakými Black Friday ponukami to môže byť labyrint. Tieto riadky pomôžu.

Tohtoročný herný Black Friday prináša zaujímavé zľavy, ale zároveň aj dilemy, do akej konzoly investovať. V prvom rade si môžete položiť otázku, či ešte investovať do PS4 alebo Xbox One, keď budúci rok má prísť PlayStation 5 a nový Xbox (Project Scarlett). Lenže prvé indície hovoria o vyššej cene 499 eur, ktorá pre príležitostných hráčov nebude akceptovateľná a zaplatia ju skôr early adopters a verní fanúšikovia Sony či Microsoftu.

Zároveň nie je isté, že ak by obe konzoly boli budúci rok predstavené, či vôbec na Slovensko v roku 2020 prídu. Väčšie šance by sme dali príchodu konzoly od Sony. Aj PS4 prišla štyri týždne po debute v USA, zatiaľ čo Xbox One štartoval v novembri 2013, ale u nás až o 10 mesiacov neskôr. To by znamenalo, že očakávaný Microsoft Project Scarlett príde k nám až v roku 2021.

Ako na kúpu konzoly?

Aktuálne sú na trhu tri konzoly: líder generácie PlayStation 4, snaživý Xbox One a najnovší ťahúň Nintendo Switch. Prvé dve štartovali už v roku 2013 a ich základné verzie sa predávajú doteraz, ale výrobcovia im o pár rokov neskôr dopriali výkonnejšie modely PS4 Pro a Xbox One X.

Pre deti či rodinné hranie bohato postačia základné verzie, pre náruživých hráčov so 4K televízormi už dávajú zmysel aj novšie typy. PS4 a Xbox One sú rivali už šesť rokov, Nintendo sa pridalo s konzolou Switch v marci 2017, ale ide o iný typ. Graficky síce nie je taká výkonná, ale ponúka unikátne možnosti. Môžete si ju zobrať na cesty (je kompaktná) alebo rozložiť ovládače, takže si zahrajú napríklad dve deti naraz.

