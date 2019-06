Hopin plánuje sharing e-kolobežiek. Je to ťažký oriešok, priznáva šéf firmy

25.06.2019, 17:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

V stovkách svetových miest sa do školy, práce alebo nákupného centra môžete odviezť zdieľanou elektrickou kolobežkou od firiem ako Bird a Lime, ktoré oslovili desiatky tisíc používateľov. Na Slovensku nad sharingom e-kolobežiek uvažuje firma Hopin, prevádzkovateľ rovnako platformy na objednávanie taxíkov. Jeho šéf Martin Baran pre TREND približuje detaily projektu.

Hoci by sa zdalo, že stačí e-kolobežky nakúpiť a rozmiestniť po meste, v skutočnosti je to oveľa komplikovanejšie. Nie iba finančne a logisticky. Stačí si predstaviť, čo s pár kilogramovými „približovadlami“ urobia ľudia, keď po spustení bikesharingu skončili niektoré ťažké bicykle na strechách domov a v potokoch.

V rozhovore sa dočítate: Koľko e-kolobežiek chce mať Hopin vo svojom sharingovom systéme

Ako bude firma riešiť nabíjanie a servis

Aké sú riziká, ktoré brzdia spustenie tejto služby

Kedy službu reálne spustia

To najdôležitejšie hneď na úvod. Prečo som nemohol prísť urobiť tento rozhovor na elektrickej kolobežke Hopin?

Jednoducho sme to do leta nestihli. Kolobežky sú sezónna záležitosť, nedáva veľký zmysel spustiť takúto službu v novembri. Povedali sme si, že ak to neurobíme do mája, tak to nemá význam.

Mapovali ste si potenciálny trh, ako by mohli kolobežky fungovať?

Samozrejme. A zarazilo nás, že či už Bird alebo Lime, všetci sú stále v strate. Je jasné, že rôzne krajiny a mestá môžu s rôznymi prevádzkovateľmi platformy na zdieľanie elektrických kolobežiek fungovať inak. Na Bratislavu sme si určili päťsto kolobežiek.

Parížska ulica s elektrickými kolobežkami LimeZdroj: Miroslava Biel

S akými nákladmi ste rátali pri spustení projektu?

Jeden milión eur. Support stojí desiatky tisíc mesačne.

A návratnosť?

V ideálnom svete približne tri roky.

Koľko by mala služba stáť?

Je to

