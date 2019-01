Hovoriaca toaleta a ďalšie bizarnosti veľtrhu CES 2018

14.01.2019, 06:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Veľtrh spotrebnej elektroniky CES v Las Vegas nie je len o nových televízoroch a notebookoch. Svoje miesto si tam nájdu stovky menších a menej známych firiem a startupov, ktoré sa snažia získať pozornosť a prípadne partnerov a zákazníkov. Niektoré z nich prídu s naozaj nevšedným, možno až bizarným produktom. Toto sú tie najlepšie bizarnosti z ročníka 2019.

Vibrácie za dve stovky

No dobre, toto možno na niekoho so silným vzťahom k placebu môže fungovať. Ale inak to vyzerá ako klasický pseudogadget, ktorý to ešte zaklincoval mastnou cenou. Doppel je nositeľná technika vo forme hodiniek. Namiesto ciferníka má však len plochu s akýmisi cievkami, ktoré sa nosia na vnútornom zápästí.

DoppelZdroj: Doppel

Doppel vytvára jemné vibrácie, ktoré pripomínajú tlkot srdca. Podľa tvorcov tento psychologický efekt funguje na upokojenie alebo sústredenie sa. Okrem toho potom Doppel vie ešte... vlastne nič. To je jeho jediná funkcia. Môže byť váš len za 219 dolárov.

Samojazdiaci...kufor

Na prvý pohľad to nemusí byť zlý nápad. Ale obávame sa, že v reálnom živote by to mohlo priniesť viac komplikácií ako úžitku. Firma ForwardX na veľtrhu ukázala ich samojazdiaci kufor Ovis.

Primárnou funkciou je jazdenie za svojím

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť