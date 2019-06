Huawei si môže vydýchnuť. Znova bude môcť nakupovať od amerických firiem

29.06.2019, 14:50 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Prešiel len mesiac a vyzerá to tak, že sa takmer všetko vráti do starých koľají. Americký prezident na summite G20 v Japonsku rokoval so svojim čínskym náprotivkom a témou, samozrejme, bol aj zákaz pre Huawei predávať, ale hlavne nakupovať na americkom trhu. Donald Trump zmenil názor a dovolí americkým firmám predávať softvér, čipy a ďalšie komponenty Huaweiu.