Huawei aj napriek afére v USA stále zarába, najťažšie obdobie ho len čaká

30.07.2019, 20:39 | Marián Biel

Aj keď by sa zdalo, že aféra okolo zákazu obchodovania amerických firiem s Huaweiom prešla niekam do ústrania, stále všetko ostáva pri starom. To znamená, že čínsky telekomunikačný gigant nemôže nakupovať komponenty od Intelu či Qualcommu a softvér od Google a americké firmy zas od Huaweiu nemôžu kupovať napríklad infraštruktúru na budovanie 5G siete. Podľa čerstvých finančných výsledkov to však vyzerá, že to Huawei zvláda s prehľadom.