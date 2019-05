Huawei čelí veľkému problému. Google mu musí dať zbohom

20.05.2019, 13:08 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Posledné mesiace boli vzťahy medzi čínskym komunikačným gigantom a americkou vládou napäté. Postupne sa zdalo, že dochádza k zmieru. Vyzeralo to ružovo, Huawei má za sebou rekordný štvrťrok, jeho mobily sa predávajú lepšie ako kedykoľvek predtým. A Google si ho vybral na verejné testovanie pripravovanej desiatej verzia Androidu Q. Zrazu je všetko inak.

Najnovšie kroky Trumpovej vlády znamenali, okrem iného, aj pozastavenie podpory zo strany Googlu, takže novopredané smartfóny značky Huawei by mali prísť o jeho aplikácie a aj aktualizácie operačného systému Android. Google je len jedna z mnohých amerických firiem, ktoré Huawei potrebuje a u ktorých už nebude môcť nakupovať.

Odstrihnutí od Googlu

Podľa zdrojov agentúry Reuters spoločnosť Alphabet, materská firma Googlu, pozastavila spoluprácu s Huaweiom pri dodávkach hardvéru, softvéru a technických službách s výnimkou tých, ktoré sa týkajú open source licencií. Netýka sa to teda operačného systému Android, ktorý môže používať ktokoľvek. Naopak, na používanie obchodu Google Play je potrebný obchodný súhlas Googlu. A o ten má Huawei prísť.

To by znamenalo, že v mobiloch Huaweia by už neboli podporované celé roky známe a obľúbené aplikácie tretích strán, ale ani Googlu. Z displejov čínskych mobilov by tak zmizli ikony aplikácií ako YouTube a Gmail.

Tieto zmeny sa majú týkať majiteľov

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť