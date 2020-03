Huawei P40 a P40 Pro: už to je skôr fotoaparát s pripojeným mobilom

27.03.2020, 20:07 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Toto bude mobil, pri ktorom absencia Google služieb naozaj zabolí, lebo s nimi by to mohol byť jeden z top smartfónov roka, respektíve top kompaktný fotoaparát roka, ktorý je zhodou okolností v tele smartfónu so zaujímavými funkciami. Huawei si aj tak verí, preto ceny nie sú najnižšie.