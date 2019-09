Huawei predal milión smartfónov série Mate 30 za prvé tri hodiny. Zatiaľ bez Európy

30.09.2019, 19:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

V týchto dňoch by mohol do našich obchodov doraziť Mate 30 Pro. Nová vlajková loď od Huawei mala premiéru v Mníchove pred dvoma týždňami. Zatiaľ však nikto nemá ani potuchy, kedy a či vôbec na európsky trh dorazí. Môže za to aféra medzi USA a Čínou. Výrobcu aj zákazníkov to môže mrzieť o to viac, že to vyzerá na jeden z top smartfónov roka.