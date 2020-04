ICQ je späť. Vyskúšali sme úplne novú verziu legendárnej služby

09.04.2020, 09:24 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Je to už neuveriteľných 24 rokov odkedy sa po počítačoch začalo šíriť ICQ. Prevažne v Európe sa táto služba stala jedným zo symbolov konca 90. rokov minulého storočia. Zabudli sme na ňu, no teraz prichádza jej moderná reinkarnácia. Vyskúšali sme ICQ New za vás a hľadali dôvod, prečo by to mala byť lepšia alternatíva ku WhatsAppu, Messengeru alebo Viberu.