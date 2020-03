Internetové výhody karantény. Operátori sa predbiehajú, kto dá viac

20.03.2020, 20:15 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Aj keď Európska únia vyzýva k rozvážnemu používaniu online služieb a hlavne streamovania videa, slovenskí operátori práve teraz robia internet prístupnejší a lákavejší než kedykoľvek predtým. Samozrejme ide len o dočasné akcie pre efektívnejšiu a lacnejšiu prácu či štúdium doma a lepšiu informovanosť počas karantény.

Telekom – Terabajt a dvojnásobný kredit

Prvou lastovičkou bol 1 000 GB balík dát, ktorý Telekom dal bez rozdielu všetkým používateľom ich paušálov ešte 1. marca.

Akcia mala trvať do konca tohto mesiaca a operátor tak chcel získať dáta o stave ich siete a zároveň aj mať lepšiu predstavu o správaní zákazníkov s veľkým objemom dát. Balík sa aktivuje cez aplikáciu Telekom v záložke Produkty, kde stačí vybrať „Nekonečné dáta“ za 0 eur.

Telekom sa rozhodol kvôli terajšej situácii túto akciu predĺžiť až do konca apríla. Kritizovaný bol, že nemyslel na svojich zákazníkov s predplatenými kartami. Už to napravil a uľahčuje dni v karanténe aj pre používateľov kariet Easy a Juro.

Pri prvom dobití dostanú 50 percent kreditu navyše. Podmienkou je dobiť si kredit v maximálnej výške 50 eur v období od 20. do 31. marca. Kredit sa dá potom využiť 12 mesiacov.

Zdroj: TASR / AP

Orange – Veľa dát a chatovacie aplikácie

Nevedno, či Orange reagoval na svojho konkurenta alebo to jednoducho plánoval už dlhšie, v každom prípade aj zákazníci tohto operátora majú veľmi štedrú dátovú jar. A to aj takí, ktorí si len dobíjajú kredit. Od 11. marca si môžu aktivovať profil Prima Dáta a získajú až 10 GB za cenu 10 eur.

Klienti, ktorí mobilný internet používajú len sporadicky, budú mať o dáta postarané na pol roka aj dlhšie. Platnosť tohto kreditu je 12 mesiacov.

V určitých situáciách sa môže zakúpiť novú SIM kartu rovno s aktivovaným profilom Prima Dáta. Takáto karta stojí 2 eurá a v cene je 2-eurový kredit a 1 GB dát s platnosťou jeden mesiac. Na výber sú aj menšie a lacnejšie dátové balíky, ale tie sú už menej výhodné. Napríklad za 1 GB zaplatíte 4 eurá, za 2 GB zaplatíte 6 eur.

Pred pár dňami predstavil ďalšie zľavy, ktoré už oficiálne vznikli pre ľahšie zvládnutie práce a štúdia z domu počas karantény. Najprv to bol 10 GB balík dát zdarma pre prácu z domu. Stačí poslať SMS v tvare „DATA“ na číslo 317. Má to byť pomoc v prípade, že z domácnosť príde o pevné pripojenie na internet.

Orange nešpecifikoval ako, ale bude sledovať, či tieto dáta využívate len na svojej adrese. Konkrétne uvádza, že „Orange si vyhradzuje právo prestať tento benefit poskytovať v prípade jeho využívania pri presunoch a cestovaní.“

Veľmi pravdepodobne ide len o formulku, ktorá má trochu pomôcť proti veľkému náporu zákazníkov. Prakticky ale operátor polohu SIM kariet, samozrejme, nesmie sledovať.

Zdroj: SITA

Ak ešte neobmedzené SMS nemáte vo vašom paušále, aj toto sa si zákazníci oranžového operátora môžu aktivovať zadarmo. Znova formou esemesky v tvare „SMS“ na číslo 316.

Pre zákazníkov s paušálom vo výške 15 eur a vyššie ešte pribalil jeden bonus. Po zaslaní SMS v tvare „CET“ na číslo 716 sa im bezplatne aktivuje dátový balík Čet. Ten obsahuje neobmedzené dáta počas používania aplikácie Whatsapp, Telegram, Messenger, Skype, Viber, Samsung Messages a Správy.

O2 - Prakticky neobmedzený internet aj HBO Go zadarmo

Operátor O2 zas na to ide trochu inak. Kvôli aktuálnej situácii sa rozhodli zmeniť podmienky ich fixného LTE internetu. Teda pripojenia v oblastiach, kde káblové či iné pripojenie nie je dostupné a využíva SIM kartu operátora v samostatnom modeme.

Zákazníci O2 po minutí 100 alebo 500 GB balíka dát podľa využívaného paušálu môžu internet používať naďalej a rýchlosť sa im nezníži na 2 Mbps, ale na omnoho použiteľnejších 10 Mbps.

To by malo stačiť na pohodlné surfovanie, získavanie informácií, videohovory, alebo aj streamovanie videa v HD kvalite. Tento darček bude aktívny minimálne do 21. apríla.

Zdroj: O2 Slovakia

Okrem dát operátor dočasne sprístupnil v jeho digitálnej televízii O2 TV služba HBO Go zadarmo. Takže prakticky na smart televízore (Android TV) alebo mobile a tablete máte celý obsah HBO, ktorý je takmer celý s dabingom alebo aspoň titulkami k dispozícii.

Ešte lepšie na tom sú ich zákazníci využívajúci jeden zo Smart Paušálov. Podľa výšky jeho ceny mali vybrané aplikácie s neobmedzeným čerpaním dát, pri tých drahších paušáloch dostali aj niektorú prémiovú službu k tomu.

Do konca apríla O2 darovalo všetkým týmto zákazníkom všetky, aj prémiové, služby zdarma. Môžu tak okrem spomenutého HBO Go počúvať hudbu cez Tidal, získajú predplatné Denníka N, Sme a používanie YouTube, Facebooku, Instagramu, WhatsApp, Gmailu, Viberu a Máp od Google im nebude uberať z ich dátového balíka.

Všetky spomenuté služby sa dajú aktivovať online alebo telefonicky, nové SIM karty zas prídu kuriérom. Treba brať do úvahy, že predajné miesta majú všetci operátori so skrátenými otváracími hodinami, respektíve nie sú otvorené vôbec.

UPC sa rozhodlo pri svojom káblovom internete, ktorý je bez dátového obmedzenia, spríjemniť pobyt v domácnosti trochu inak. Na mesiac, teda do polovice apríla, zrýchli každému zákazníkovi s 50 Mpbs linkou rýchlosť na 150 Mbps. Samozrejme bezplatne, stačí si reštartovať modem.

Okrem dátových výhod mnohí operátori poskytli aj zvýhodnené televízne služby. Sprístupnili množstvo televíznych kanálov pre všetkých svojich zákazníkov zdarma. Ich zoznam nájdete v tomto článku.