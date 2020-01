iPad od Applu má 10 rokov. Takto sa vyvíjal

29.01.2020, 20:00 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Najprv sa tomu smiali, potom neverili úspechu a nakoniec ich nakupovali v miliónoch. iPad je takmer rovnaký revolučný počin v oblasti spotrebnej a informačnej elektroniky ako iPhone. Obidva majú podobný pôvod, rovnaký zámer a obidva zmenili, ba priam vytvorili segment trhu. iPad mal presne pred 10 rokmi premiéru. Za ten čas sa zmenšoval aj zväčšoval, ale hlavne sa stal zosobnením jedného výroku Steva Jobsa: „Ľudia nevedia čo chcú, kým im to neukážete.“

iPad (2010)

Prvý iPad verejnosť zočila v rukách Steva Jobsa 27. januára pár minút, keď vysvetľoval návyky používateľov. Tvrdil, že každý používa smartfón a laptop. Pýtal sa, či existuje niečo medzi týmito dvoma segmentami. Vtedy rozširujúce sa netbooky zosmiešnil s tým, že nie sú lepšie v ničom. Ani oproti mobilom, ani oproti laptopom.

Sú to len lacné notebooky. Práve iPad mal byť tou správnou strednou cestou. Ideálny nástroj na pohodlnejšie surfovanie na internete, pozeranie videí, správu fotografií alebo hranie hier.

Zariadenie malo 9,7-palcovú uhlopriečku displeja s rozlíšením len 1 024 x 768 bodov, hrúbku 13,4 mm a hmotnosť 680 gramov. Na vtedajšie pomery aj s extra hrubým rámom a chýbajúcich kamier vyzeral pomerne futuristicky.

Rovnako ako iPhone nebol zďaleka prvý tablet (smartfón) na trhu. Disponoval však esom v rukáve, ktoré ho vystrelilo na prvú priečku v predajoch aj obľúbenosti – operačný systém a aplikácie.

iPad prvej generácie. Naplno spustil trh s tabletmiZdroj: Apple

Aj keď na trhu boli pred aj po iPade výkonnejšie zariadenia s vyšším rozlíšením alebo nižšou cenou, v použiteľnosti na iPad dlho nedosahovali. Presnejšie povedané, prvý Samsung alebo Motorola tablet prišiel na trh až o rok neskôr, a to so systémom Android 2.2 a 3.0.

Tie nefungovali ani na smartfónoch až tak pohodlne, nehovoriac o chýbajúcich aplikáciách stavaných pre veľké displeje. iPad mal už od prvého dňa predaja k dispozícii tisícky apiek práve pre tento formfactor. Malým prekvapením bola aj nižšia cena, než analytici aj verejnosť očakávali. V apríli toho roku sa začal iPad predávať už od 499 dolárov.

Celú galériu si pozriete tu:

iPad 2 (2011)

Po roku prišla druhá generácia iPadu. Bol to, žiaľ, posledný Apple produkt, ktorý predstavil Steve Jobs. V októbri toho roku zomrel. iPad 2 bol klasickou evolúciou bez viditeľných vonkajších zmien. Ale pozornému oku neušlo, že bol asi o štvrtinu tenší, mal už len 8,8 mm a aj hmotnosť mierne klesla na 601 gramov.

Ešte jedna viditeľná zmena sa predsa našla. Nad displejom pribudla malá dierka, ktorou bol objektív VGA kamery, vzadu zas 0,7 Mpix hlavná kamera.

iPad 2 veľa zmien nepriniesolZdroj: Apple

Samozrejme narástol výkon vďaka procesoru Apple A5, zdvojnásobila sa aj kapacita operačnej pamäte na 512 MB, batéria pritom stále vydržala približne 10 hodín chodu. To všetko bez zmeny cenovky, ktorá stál štartovala na 499 dolároch.

Pri príchode iPadu 2 už bolo k dispozícii viac ako 65-tisíc aplikácií stavaných pre tablet od Applu. Vývojári odhadli správne, že je efektívne tvoriť pre tento ekosystém. Zatiaľ čo prvej generácie sa predalo 7,5-milióna kusov, v tomto roku Apple predal dohromady už 32,4-miliónov kusov.

iPad a iPad mini (2012)

Tretia generácia so sebou priniesla začiatok štiepenia tohto druhu Apple produktu. Najprv v pomenovaní, potom vo veľkostiach. Tim Cook už nepredstavil iPad 3. Táto generácia sa jednoducho volala (The New – nový) iPad.

Mätúce, navyše všetci museli používať za názvom aj označenie roku. Znova k žiadnym zásadným dizajnovým zmenám nedošlo. Dokonca trochu pribral na šírke aj hmotnosti. Ale zas priniesol Retina displej. Presnejšie povedané, rozlíšenie narástlo na 2 048 x 1 536 bodov a rozdiel v ostrosti bol očividný.

Znova sa navýšil výkon, pridaná bola konečne použiteľná kamera pre videohovory s rozlíšením 1,2 Mpix, ale pribudla aj podpora 4G (vo verzii s mobilným modemom) a do iPadu sa nasťahovala asistentka Siri.

iPad mini bol zaujímavou zmenou. Menšie rozmery ocenili rôzne cieľové skupinyZdroj: TASR

O pár mesiacov Apple svoje portfólio tabletov ešte rozšíril o verziu iPad Mini so 7,9-palcovou uhlopriečkou. Výbavu mal ako veľký súrodenec, ale bol omnoho kompaktnejší. S hrúbkou 7,2 mm a hmotnosťou len 308 gramov bol ideálnym spoločníkom na cesty, prípadne sa viac hodil do ženských či detských rúk.

Možno mnohých čerstvých majiteľov iPadov tretej generácie Apple v ten rok trochu naštval. V rovnaký rok totiž predstavil aj štvrtú generáciu. Takže ak by pol roka počkali, dostali by iPad 4 s novším a takmer dvojnásobne výkonným A6X procesorom a s čerstvým a oveľa praktickejším konektorom Lightning.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť