iPhone 11 bude hlavne o kamerách, zvyšok je nudné opakovanie

Dve veci sú takmer isté. Apple zas a znova nevie ustrážiť informácie o pripravovanej novinke. A tiež to, že nová generácia iPhonov vytvára stále menej vzrušenia pre technologických nadšencov. Americká firma stále môže prísť s nejakým prekvapením a ukázať unikátnu funkciu. Minimálne z dizajnového hľadiska však veľa nového nečakajte.

Najprv k názvu, ak na tom ešte niekomu záleží. Apple si vyslúžil kritiku za názvy posledných modelov. Niekto ich volal iPhone ix es, ďalší zas iPhone desať es a jazykolam bol väčší iPhone ex es max. Je isté, že ďalšia generácia bude mať v názve jedenástku. Zdroje sa rozchádzajú v tom, či ostane v rímskych alebo arabských čísliciach. Ak to prvé, tak by hrozilo, že o rok by Apple predstavil „iPhone ix i es max“. Tipujeme, že onedlho príde iPhone 11.

Dátum predstavenia je menšia hádanka. Ak sa pozrieme na sedem predchádzajúcich rokov, tak je veľmi pravdepodobné, že Apple ostane verný septembru, presnejšie jeho prvej polovici. Štatisticky to najčastejšie bol utorok alebo streda. Tento rok vychádza 11. september, deň smútočnej spomienky na teroristické útoky z roku 2001 práve na stredu. Je teda možné, že Apple nové iPhony predstaví v utorok 10. septembra. Objavili sa interné dokumenty amerického operátora Verizon, v ktorých je spustenie iPhonu 11 naznačené až koncom septembra. Ale to bude skôr dátum začiatku predaja, ktorý býva zvyčajne koncom septembra.

Cena by mala ostať rovnako bez zmien. To znamená okolo 1 150 eur za iPhone 11 a 1 249 eur za iPhone 11 Max. Môžeme však očakávať, že tieto štartovacie ceny budú pre iPhony už s internou pamäťou 128 GB a nie 64 GB. Predstavený má byť aj „dostupnejší“ iPhone 11R, tiež s cenou okolo 850 eur. Tento model ale vyvoláva viac otázok. Podľa niektorých zdrojov by mohol Apple zareagovať na stále silnejšiu konkurenciu v segmente strednej triedy, napríklad na nové Pixel 3a a Pixel 3a XL a ubrať zo štartovacej ceny iPhonu 11R sto či dokonca 150 eur. To ale nevyzerá reálne, nakoľko filozofiou Applu je znížiť cenu o sto dolárov, ale predošlých modelov.

Dizajn je veľmi pravdepodobne oblasť, ktorá prinesie najväčšie sklamanie. Teda minimálne pre tých, ktorí čakajú nejakú zmenu. Podľa atráp, ktoré dostávajú výrobcovia obalov, krytov a ďalšieho príslušenstva na prípravu ich produktov pre pripravovanú novinku je takmer isté, že iPhone 11, 11 Max aj 11R budú z prednej strany úplne na nerozoznanie od svojich predchodcov. Rovnaké rozmery, rozmiestnenie tlačidiel aj mriežky reproduktorov. Z toho vyplýva aj rovnaká uhlopriečka displeja s rovnakým širokým výrazom pre prednú kameru.

Mimochodom na spodnej hrane je stále Lightning konektor. Štandard USB-C už prijal komplet celý technologický svet a dokonca aj nové iPady Pro. Len iPhony si idú svojim životom. Na druhú stranu predajcovia príslušenstva sú radi. Viac štandardov, väčšia pravdepodobnosť, že si budete musieť kúpiť ďalšie káble, redukcie alebo dokovacie stanice.

Najväčšou a podľa doterajších reakcií v internetových diskusiách aj najmenej estetickou novinkou je modul s kamerami na zadnej strane. Má štvorcový tvar a je pomerne rozmerný, navyše je oproti zvyšnej ploche o pár milimetrov vystúpený. Začali kolovať vtipy o tom, že karta sa obrátila a Apple už opakuje po Huawei. Ten so štvorcovým modulom pre kamery prišiel vlani na jeseň pri jeho Mate 20 Pro. Subjektívne ide o nevšedne rušivý prvok, ktorý by človek pri doterajšom čistom a často súmernom dizajne nečakal. iPhone 11 má podľa makety požívať tri kamery a štvrtý senzor ToF na meranie hĺbky scény. iPhone 11R s rovnako veľkým modulom má mať len dvojicu kamier a ToF senzor.

Podľa všetkého pôjde o softvérovo vylepšené 12 Mpix kamery použité už pri modeloch iPhone XS, Apple pridá tretiu ultraširokouhlá kameru. Znova tak už len reaguje na vo svete Androidu dávno zabehnutý trend mobilných fotoaparátov s krátkym ohniskom. iPhone XS je v oblasti nahrávania videa medzi najlepšími, s ultraširokouhlou optikou by tieto videá mohli vyzerať veľmi zaujímavo.

Výkon patrí tiež do rubriky – bez prekvapení. Nová generácia čipu Apple A13 prinesie navýšenie výpočtového aj grafického výkonu, tak ako by každý čakal. Možno americká firma prekvapí a zo 4 GB prejde na 6 GB operačnej pamäte. Architektúra iOS je menej náročná na RAM než Android, ale aj tak aspoň z marketingového hľadiska vyzerá zvláštne ukázať v roku 2019 vlajkovú loď za viac ako tisíc dolárov s operačnou pamäťou ako majú 150-eurové smartfóny konkurencie.

Ani v oblasti výdrže sa zásadných zmien nedočkáme. Možno pribudne pár mAh, ale celková reálna výdrž má ostať rovnaká ako u predchodcov. Občas sa objavia tvrdenia, že Apple znova dobieha trendy konkurentov a pridá funkciu reverzného bezdrôtového nabíjania ostatných zariadení. Hodilo by sa skôr zvýšenie rýchlosti klasického nabíjania, ktorá je na dnešné pomery pridlhá.

Vyzerá to tak, že Apple tento znova nebude trendsetter. Ale doteraz mu fungoval prístup „nehasiť čo nepáli“. Pred 4 rokmi predaj iPhonov mierne poklesol, ale odvtedy sa každý rok drží na podobnej úrovni okolo 215 miliónov dodaných kusov na trh. Lenže pred štyrmi či troma rokmi nemal toľko a takej výdatnej konkurencie ako dnes.