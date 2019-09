iPhone 11 má byť pre masy. Výbavu má ako o polovicu lacnejší konkurenti

11.09.2019, 20:25 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

História sa opakuje. To, čo sme zažili vlani pri uvedení iPhonu XR a XS, sa v upgradovanej verzii stalo aj teraz pri premiére iPhonu 11 a 11 Pro. Aj to môže stačiť na to, aby sa práve podradnejší hliníkový model stal predajným hitom.