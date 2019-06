iTunes skončil. Rozpadol sa na tri iné aplikácie

05.06.2019, 15:26 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Počas konferencie pre vývojárov WWDC 2019 predstavitelia Applu okrem mnohých pribúdajúcich noviniek prezradili aj to, že jeden ich produkt končí. Po 18 rokoch dali zbohom kontroverznému iTunes. Na jeho miesto nastúpili tri samostatné aplikácie.

S prechodom na operačný systém Mac OS Catalina 10.15 z počítačov zmizne aplikácia iTunes. Vyžiadala si to zmena doby a aj návykov používateľov. Aspoň také je oficiálna verzia. V skutočnosti to bol jeden z najviac odsudzovaných výmyslom Applu.

Je pravda, že pri predstavení v januári 2001 to bol zaujímavý softvér na správu a prehrávanie hudby. Zároveň to o pár mesiacov neskôr bola jediná vstupná brána do iPodu. Naplniť ho pesničkami sa inak nedalo. Aj prvé iPhony do modelu 3GS vyžadovali na inicializáciu iTunes.

iTunes nebol práve najprehľadnejšia aplikáciaZdroj: Wikimedia

Skutočnú revolúciu priniesol v roku 2003, kedy sa jeho

