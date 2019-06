Koľko zaplatíte za dáta a minúty v top dovolenkových destináciách

20.06.2019, 14:02 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Aj keď dovolenka by mala byť o relaxe a zážitkoch bez toho, aby ste si každú chvíľu kontrolovali mobil, je dosť možné, že bez neho to skrátka často nejde. Už len preto, že veľmi dobre poslúži ako navigácia, prekladač alebo zdroj informácií. Pri cestách zahraničia do hry vstupuje roaming. Zisťovali sme, sa ako to vyzerá s telefonovaním a dátami v obľúbených destináciách Slovákov, ako je Turecko, Egypt, Dubaj a Tunis.