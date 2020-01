Čo v praxi znamenajú jednotné nabíjačky. Apple môže mať problém

31.01.2020, 08:20 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Členovia Európskeho parlamentu súhlasia za zmenu legislatívy, ktorá bude nútiť v Európskej únii (EÚ) používať jednotnú nabíjačku pre mobilné zariadenia. Za toto nariadenie hlasovalo 582 poslancov, proti bolo len 40. Prijaté uznesenie ale stále vyvoláva veľa otázok.

Výsledok tohto hlasovania zaväzuje Európsku komisiu pripraviť legislatívu, ktorá zabezpečí používateľom v Európskej únii praktickejšie a aj ekologickejšie používanie technológií. Komisia má na prípravu čas do konca júla. Ide o zakončenie desať rokov starých snáh o zredukovanie elektronického odpadu aj kvôli rôznym druhom nabíjačiek.

Podľa EK vyprodukoval každý občan EÚ v roku 2016 až 16,6 kilogramu tohto druhu odpadu. Doteraz to malo byť spolu až 50-tisíc ton.

Proti tomuto rozhodnutiu sa už pred pár dňami rázne ohradila spoločnosť Apple. Zmena legislatívy by sa pravdepodobne dotkla najviac práve americkej firmy, ktorá doteraz vo svojich zariadeniach používa vlastný konektor Lightning. Zjednocujúcou normou by totiž malo byť po novom USB-C.

iPhone X s Lightningom a prvý iPhone s 30-pinovým konektoromZdroj: wikimedia

„Myslíme si, že regulácia, ktorá núti k harmonizácii všetkých typov konektorov, zabudovaných do smartfónov, skôr dusí inovácie, ako ich podporuje, a poškodila by spotrebiteľov a ekonomiku ako celok,“ tvrdia zástupcovia firmy Apple. Dala si spoločnosťou Copenhagen Economics vypracovať štúdiu, podľa ktorej by nútený prechod na jednotné nabíjačky znamenal náklady pre ľudí a firmy vo výške 1,5 miliardy eur pričom pre životné prostredie by to boli prínosy vo výške iba 13 miliónov eur.

Čo sa má zjednotiť

Zatiaľ však stále nie je jasné, čo konkrétne chce Európsky parlament. Je známy cieľ tejto plánovanej zmeny legislatívy – ekológia. Problém s rôznymi nabíjačkami tu ozaj bol, a veľmi nepríjemný. Prakticky každý výrobca mobilov používal svoj vlastný druh konektora a štandardne bol nabíjací kábel s touto koncovkou pevne pripojený k samotnému adaptéru. Takže napríklad, ak v rodine boli traja používatelia mobilov Nokia, mohli používať jedinú nabíjačku. Ak si štvrtý kúpil Sony Ericsson, musel používať ďalšiu nabíjačku.

Lenže to je dávno vyriešený problém starý takmer 15 rokov. Prakticky od príchodu smartfónov sa pomery zmenili. V prvom rade sa začali používať odpojiteľné napájacie káble. K adaptéru alebo hoci aj počítaču sa pripájali cez štandardný USB A konektor. Mobily samotné prešli cez mini USB na micro USB konektor.

