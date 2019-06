Lucia Javorčeková: Fotka na Instagrame môže stáť štvorcifernú sumu

02.06.2019, 05:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Instagram nie je iba sociálna sieť, kde ľudia zverejňujú fotky z dovolenky. Pre mnohých ľudí je to aj pracovný nástroj. A pre čoraz viac firiem zasa príležitosť na propagáciu. TREND sa zhováral s najsledovanejšou slovenskou instagramerkou. Lucia Javorčeková má na tejto sociálnej sieti 1,2 milióna followerov.

Čo sa v rozhovore dočítate Ako nazbierala milión fanúšikov na Instagrame?

Ako prebieha spolupráca s firmami?

Na čom záleží pri tvorbe obsahu pre túto sociálnu sieť?

Ako sa rieši ukradnuté konto na Instagrame?

Čo by poradila začínajúcim instagramerom?

Kedy a prečo ste začali používať Instagram?

Približne okolo roku 2012. Moje prvé fotky na Instagrame boli typické mamičkovské – s dvojročnou dcérou. Popritom som sa učila pracovať s aplikáciou a filtrami. Chodievala som na rôzne fotenia, na Instagram som dávala zábery zo zákulisia. Bol to vlastne len koníček a nečakala som, že to budú ľudia pozerať v takom počte.

Kedy u vás Instagram prerástol do profesie?

Počet fanúšikov stúpol okolo roku 2015, keď ma objavili ako modelku v Taliansku. Taliani sú takí živočíšni, majú radi ženy s kyprými tvarmi.

Ako vás južania objavili?

Istá humoristická talianska facebooková stránka s miliónom fanúšikov vytvorila akúsi slovnú hračku na označenie žien s peknými prsami. Vznikli z toho meme aj hashtag. Označovali tak z nejakého dôvodu aj mňa. Vznikol virálny boom, začali sa objavovať tričká s mojou podobizňou. Všetko to vzniklo bez môjho vedomia, zistila som to až neskôr. Ale pobavilo ma to a aj som to sama zdieľala na svojom profile. Bez toho by som asi nikdy nenazbierala toľko fanúšikov. Stále asi 40 percent z nich tvorí publikum z Talianska.

Čo sa zmení, keď človeku zrazu začnú na súkromnom profile pribúdať tisícky fanúšikov denne?

Bolo to nevšedné. Hlavne sa mi začali ozývať rôzne ponuky na spoluprácu z Talianska. Nemala som s takým niečím skúsenosť, nemala som žiadneho manažéra. Všetko som si musela riešiť sama na svojom súkromnom mobile.

Aký je bežný pracovný deň instagramera?

Ak nemám fotenie alebo stretnutie ohľadom nejakej kampane, plánujem si deň pre Instagram. Hlavné je počkať na správnu chvíľu, teda na vhodné svetelné podmienky. Inak mávam bežný deň s problémami ako každý smrteľník a práve tie zdieľam so svojimi fanúšikmi.

Lucia JavorčekováZdroj: Maňo Štrauch

Ako ste prišli k prvej komerčnej spolupráci?

Vychádza mi filozofia, že čo má prísť, to aj príde. Platí to aj o komerčných spoluprácach na Instagrame. Aktívne som ich nevyhľadávala. Raz som si objednala doplnky stravy zameranej na fitness. V objednávkovom formulári si v tej firme niekto všimol moje meno, ktoré odniekiaľ poznal. Kontaktovali ma s tým, že sú vďační, že používam ich produkty. Pozvali ma na stretnutie, kde sme prebrali možnosti ďalšej spolupráce.

Je to stále bežný postup?

Firmy ma už oslovujú aj priamo. Vyberám si takmer výhradne produkty, ktoré mám naozaj rada a ktoré reálne používam. Preferujem dlhodobé spolupráce, nie iba jednorazovky. Je jednoduché, ale aj krátkozraké brať každú ponuku a sústrediť sa na zisk. Fanúšikovia sú ľudia s rozumom a citom, vedia ľahko rozoznať, keď je niečo neprirodzené alebo vyfabulované.

Od čoho sa odvíjajú ceny, za ktoré pre firmy zverejňujete svoje posty? Je dôležitý počet followerov alebo skôr dosah konkrétneho príspevku?

Neviem sa porovnať s inými influencermi. Myslím si však, že zásah a oslovenie relevantnej cieľovej skupiny sú dôležitejšie než len hrubé počty fanúšikov.

Koľko si účtujete?

Nerada sa o tom bavím, príde mi to také „plačkovské“. Záleží na množstve faktorov, ale rámcovo si veľkí slovenskí instagrameri môžu za jeden post pýtať štvorcifernú sumu. V mojom prípade Instagram tvorí 60 percent celkového príjmu. Zvyšok je z fotení, DJ akcií a v poslednom čase sa rozbieha aj predaj mojich obrazov.

Niektoré firmy začínajú viac spolupracovať s menšími influencermi, pretože tí, čo majú milióny followerov podľa nich nepôsobia dôveryhodne. Čo si o tom myslíte?

Uveriteľný môže byť človek s desaťtisíc fanúšikmi, aj s miliónom followerov. Vnímam však aj pragmatickú rovinu, čo sa týka honorárov. Pri menších instagrameroch je zvykom, že za spoluprácu dostanú najprv len propagované výrobky a služby zadarmo. Tí väčší sa potom dohodnú na percentách z predaja. Pre firmy je to výhodná forma propagácie s minimálnymi nákladmi. Oslovia viacero menších instagramerov, získajú dosah na veľké publikum, pričom náklady môžu byť nižšie, ako keby si zaplatili kampaň s omnoho väčším influencerom. Zasahuje do toho aj fakt, že algoritmus Instagramu ponúka do popredia skôr menších instagramerov, aby im pomohol nabrať publikum.

Instagramové konto si spravujete sama. Máte asistenta alebo manažéra, ktorý sa stará o obchodné záležitosti?

Do tohto roku som si všetko manažovala sama. Aj čo sa týka modelingových kampaní, aj Instagramu. Už mi to ale začína prerastať cez hlavu, takže začínam spolupracovať s vlastnou manažérkou. Uvedomila som si, že som to mala urobiť už skôr.

Lucia JavorčekováZdroj: Maňo Štrauch

A fotografovanie? Máte svojho fotografa alebo si vystačíte so selfie z mobilu?

Snažím sa, aby fotky vyzerali profesionálne, ale všetky sú robené iba smartfónom. Už som sa naučila nájsť správne svetlo, vybrať si dobrý mobil a mám na to už jednoducho oko. Ak sa nefotím sama, fotografuje ma priateľ. Sám má umelecké zázemie, takže je to o to ľahšie. Samozrejme, nie je to jednoduché. Hocikedy trvá aj 150 záberov, kým nájdem taký, ktorý mi vyhovuje, kde nie sú rušivé prvky a má správnu atmosféru. Potom čas venujem aj editovaniu a pridávaniu filtrov, lebo nechcem mať stále rovnaký štýl.

V čom je Instagram z tvorivého a obchodného hľadiska iný ako Facebook?

Pre mňa je Facebook mŕtve médium. Na Slovensku ešte asi nie, ale vo svete už ide do úzadia. Odkedy mi Facebook zrušil stránku so stovkami tisíc fanúšikov, prestala som ho aktívne používať. Mám novú facebookovú stránku, ale na ňu sa len automaticky preposielavajú posty z Instagramu.

Je pravda, že vám ukradli účet?

Áno, už mám za sebou skúsenosť aj s kyberútokom. Šlo o pomerne bežný postup. Podobne ako ďalší na Instagrame s tendenciou používať ho profesionálne som sa snažila získať takzvaný blue badge. Modrý symbol pri mene znamená, že ide o overený, a teda pravý účet danej osobnosti. V tom čase som dostala profesionálne vyzerajúci e-mail, ktorý akože v mene Instagramu odo mňa žiadal uviesť všetky potrebné informácie. Po odoslaní mojej odpovede som sa zrazu nevedela prihlásiť na svoj účet. Trvalo to takmer mesiac.

Ako ste to riešili?

Mohla som len sledovať, ako niekto v mojom mene začal zverejňovať všetko možné. Instagram to nevedel zastaviť. Môj účet sa zjavne predával alebo menil administrátora. Po viac ako mesiaci sa to nakoniec podarilo. Okamžite som si zmenila prihlasovacie údaje a spôsob autentifikácie. Prišla som o 80-tisíc fanúšikov, zhruba 15 percent všetkých mojich vtedajších followerov, ktorým došlo, že to už nie je profil, ktorý chceli sledovať. Navyše, Instagram nedokázal obnoviť obsah, ktorý som tam mala. S tvorbou fotografií a príspevkov som musela začať úplne odznova.

Hovorí sa, že tretina followerov veľkých instagramerov sú boty, teda softvérové roboty. Čo si o tom myslíte?

Som si vedomá tohto fenoménu. Verím, že môže byť založený na pravdivých informáciách. Spomínam si na jednu kampaň, keď si firma pri výbere instagramera spravila rozbor fanúšikov. Až som sa za hlavu chytala, keď som počula, koľko neštandardných fanúšikov majú rôzne slovenské celebrity. Osobne sa od toho, samozrejme, dištancujem. Absolútne nehrozí, aby som si kúpila čo i len jedného falošného fanúšika. Dokonca som si v živote nekúpila ani sponzorovaný post. A ani to neodporúčam, pretože by to potom Instagram očakával aj nabudúce. Podobné skúsenosti mám aj na Facebooku.

Lucia JavorčekováZdroj: Maňo Štrauch

Takže akým spôsobom je najlepšie rozširovať si publikum?

Mojou filozofiou je dbať viac o autenticitu než o počet fanúšikov. Možno ich počet začne klesať, lebo budem pridávať obsah, ktorý ma baví, a nie iba ten, ktorý by mal zaručene lepšiu odozvu. Na nič sa nehrám a viem, že pikatnejšie fotografie stále zaberajú. Raz za čas niečo také pridám, prečo nie. Ale je to moje konto, na ktorom budem pridávať, čo sa páči mne.

Nie každý má taký luxus, že si môže určovať pravidlá.

Uvedomujem si, že je to iné z pozície s 1,2 miliónom fanúšikov. Ani desiatky tisícov odídencov nebudú znamenať krach. Naopak tí, ktorí majú pätnásťtisíc fanúšikov a silou-mocou ich chcú mať 20-tisíc, môžu preto robiť aj veci proti svojmu presvedčeniu. Ale podľa mňa je to riziko. Treba robiť , čo vás baví, pracovať na tom a úspech si vás nájde. Na druhej strane, trápi ma, že Instagram dokáže meniť, ako okolie vníma človeka. Čoraz častejšie sa mi stáva, že keď niekde prídem, tak ma neberú ako osobu, ale ako chodiacu príležitosť na propagovanie svojich produktov alebo ako nástroj na zvýšenie počtu fanúšikov.

Čo by ste poradili začínajúcim instagramerom, aby určite urobili? A čomu sa určite majú vyhnúť?

Každý človek má na niečo talent, len ho treba objaviť a zdokonaľovať sa v ňom. Určite pomáha byť nejakým spôsobom iný a originálny. A tiež konzistentný. Zaručené návody a technické skratky na naberanie fanúšikov sú len krátkodobé riešenie, ktoré často vôbec nefunguje.

Keď dosiahnete istý počet fanúšikov, a najmä keď vás začnú oslovovať firmy, je dobré spolupracovať s nejakým zastúpením alebo manažérom. Keď firmy rokujú priamo s instagramerom, veľa si dovolia. Neviem, či majú ozaj záujem, a tiež sa lepšie vyjednávajú honoráre, ak ich rieši tretia osoba.

Nie je to len o sláve a peniazoch za „obyčajné“ fotenie. Ak to robíte naplno, tak je to práca ako každá iná, ktorej musíte venovať denne veľa hodín.

V neposlednom rade považujem za morálnu povinnosť každého influencera využívať svoj vplyv na podporu verejne prospešných záležitostí a charity. Samozrejme, bezplatne. Ja som tvárou projektu na podporu týraným matkám, pomáham tiež dostať do povedomia boj s rakovinou.