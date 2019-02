Truban mohol za WebSupport dostať viac. Odmietol som finančnú skupinu, hovorí

Z firmy, ktorú rozbehol ešte ako študent strednej školy, vybudoval jedného z najvýznamnejších hráčov v slovenskom internetovom biznise. Teraz túto kapitolu života definitívne zatvára.

Pre mnohých mladých ľudí je Michal Truban vzorom a inšpiráciou v ich živote i vo vlastnom podnikaní. Svoj podnikateľský príbeh opísal v knihe Support, ktorá vyšla v 10-tisícovom náklade, pre veľký záujem v štyroch dotlačiach. Stál tiež pri zrode ítečkárskeho združenia Slovensko.Digital, ktoré sa aktivistickým prístupom snaží meniť štátne IT.

Začiatkom tohto týždňa M. Truban a ďalší dvaja spolumajitelia WebSupportu, Pavel Stano a Ivan Štefunko, oznámili, že firmu predávajú. Za sumu „v dvojciferných miliónoch eur“ ju kupuje investičná spoločnosť Axcel zo Škandinávie. M. Truban tvrdí, že mu ide o to, aby sa plne sústredil na svoju novú misiu. Politickú stranu Progresívne Slovensko, ktorú zakladal spolu s I. Štefunkom.

Prečo predávate WebSupport práve teraz?

Súvisí to predovšetkým s tým, že som vstúpil do politiky. Už na samom začiatku, keď sme zakladali Progresívne Slovensko, som vyhlásil, že sa chcem politike venovať na sto percent. Predaj WebSupportu je potvrdením toho prísľubu.

Vo firme som síce posledné tri roky exekutívne nepôsobil, ale riešiť dve takéto veľké veci je mentálne veľmi náročné. Chcel som byť aj v tomto zmysle v politike slobodný.

V neposlednom rade, bol to dobrý deal. Posledných päť-šesť rokov nám neustále chodili ponuky na predaj WebSupportu. Vždy boli zaujímavé, ale nikdy som ani ja, ani ostatní spoločníci nechceli firmu predávať, lebo sme sa chceli čoraz viac venovať biznisu. No teraz som si povedal, že chcem ísť do politiky naplno, že teraz je ten správny čas na predaj.

Budúcnosť WebSupportu

Súvisí predaj WebSupportu s tým, že jeho hospodárske výsledky už nezodpovedajú vašim predstavám?

Nie. Naopak, tento rok sme mali ďalší, 17-percentný rast tržieb. WebSupport predávame v jeho veľmi úspešnom období. O firmu sa zaujímali tri veľké firmy. Jedna z ponúk bola dokonca o nejaký ten milión vyššia, ale ja som ju odmietol, lebo išlo o slovenskú finančnú skupinu s určitou históriou a nechcel som, aby boli pochybnosti o mojej slobode a záväzkoch voči niekomu. A tiež som chcel, aby WebSupport mal európsky príbeh a pokračoval ďalej.

Čo znamená európsky príbeh?

Nový majiteľ nekupuje WebSupport na to, aby ho len jednoducho integroval do svojho portfólia. Kupuje ho aj preto – a to sa mi tom deale veľmi páči –, že sa má stať platformou na rozvoj celého holdingu. Čiže napríklad na technológie, ktoré vybudoval WebSupport, sa presunú aj iní klienti holdingu. Je tiež možné, že všetky aktivity holdingu v strednej Európe sa postupne rebrandujú na WebSupport a že

