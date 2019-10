Microsoft ide znova robiť (niečo ako) smartfóny. Predstavil Surface Duo

03.10.2019, 10:47 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Na začiatok októbra si Microsoft naplánoval tlačovú konferenciu kde mal štandardne ako každý rok predstaviť nové zariadenia z rodiny Surface. Oproti ostatným technologickým firmám sa im podarilo udržať tajomstvo a tak prišli aj s veľkým prekvapením.

Trend ohybných displejov je tu a postupne na túto vlnu nasadajú všetky veľké značky. Čakalo sa ako zareaguje Microsoft. Ten má ale také silné postavenie, že si môže ísť vlastnou cestou. Po stránke hardvéru aj softvéru. To najzaujímavejšie si predstavitelia firmy nechali nakoniec, my nimi ale začneme. Surface Neo a Surface Duo sú prví dvaja predstavitelia zariadení s dvoma displejmi a tomu je prispôsobený ako operačný systéme, tak aj príslušenstvo. A celá filozofia práce s nimi.

Dvojitý displej radšej ako ohybný

Surface Neo vyzerá ako futuristická digitálna kniha. Po jej otvorení máte k dispozícii dva 9-palcové dotykové displeje. Žiaden ohybný OLED displej s kontroverznou odolnosťou a vypuklou časťou pri zhybe ako napríklad Galaxy Fold od Samsungu, ale dva samostatné obrazovky prepojené prepracovaným kĺbovým mechanizmom. V otvorenom stave tak ponúka 13-palcovú pracovnú plochu.

Surface Neo je ako digitálna knihaZdroj: Microsoft

Primárne sa ale Surface Neo má používať horizontálne. Rôzne úlohy a okná sa potom zobrazujú na hornej a dolnej obrazovke, respektíve sa medzi nimi plynule prechádza. Presne na tento účel je prispôsobený nový Windows 10X. Prakticky ide o Windows 10, ktorého grafické prostredie je stavané na dotykové ovládanie a hlavne je optimalizovaný pre prácu na duálnej obrazovke.

Surface Neo ale vie fungovať aj ako klasický notebook. Jeho súčasťou je tenká Bluetooth klávesnica, ktorá sa magneticky pripína na vonkajšiu stranu zariadenia. Alebo sa môže položiť na spodnú obrazovku. Ak zaberá spodnú polovicu plochy, na zvyšku viditeľného displeja sa automaticky zobrazuje ponuka emotikonov alebo ovládacích prvkov, ktoré sú práve relevantné. Microsoft ho nazýva Wonder Bar.

Ak sa klávesnica umiestni do hornej polovice, na spodnej zas displej zobrazí virtuálny touchpad. Surface Neo bude prvé zariadenie s novými procesormi Intel Lakefield. Na trh však dorazí až koncom budúceho roka.

Surface Neo takto simuluje touchpadZdroj: Microsoft

Rovnako dlho sa záujemcovia budú musieť počkať na Surface Duo. Takto sa zhmotnilo roky trvajúce šuškanie o takzvanou Surface Phone. Znova ide o koncept dvoch samostatných obrazoviek.

V tomto prípade majú uhlopriečku 5,6 palca a po otvorení vytvoria 8,3-palcovú pracovnú plochu. Duo už funguje na systéme Android a poháňa ho Snapdragon 855. Spolu s faktom, že displeje sa dajú vyklopiť o 360 stupňov sa teda dá hovoriť o nevšednom smartfóne.

Microsoft grafickú nadstavbu upravil tak, aby bola práca na dvoch obrazovkách prirodzená. Na jednej môže byť napríklad zoznam e-mailov a na tej pravej zas telo mailu. Alebo na hornej je Office tabuľka a na spodnom chatovacie okno alebo videohovor.

Surface Duo ja zatiaľ len vo fáze funkčného prototypu a viac podrobností Microsoft neprezradil. Nepoznáme kapacitu batérie ani parametre fotoaparátov. Po príchode na trh o rok bude veľmi pravdepodobne vybavený aj novšou verziou procesora od Snapdragonu. Samozrejme, aj cena je úplne neznáma.

Surface Duo ako telefónZdroj: Microsoft

Systém duálnych obrazoviek nie je žiadna novinka. Napríklad Lenovo Yoga C930 z minulého roka na to išla podobne, hoci ten spodný displej je len z elektronického papiera. Prípadne pár mesiacov starý Asus ZenBook Pro Duo má tiež nad klávesnicou druhý ultraširokouhlý displej.

Vo svete smartfónov mal úplne rovnaký prístup Axon M od firmy ZTE už pred dvoma rokmi. Tento rok zas dve obrazovky používa LG V50 5G alebo čerstvý LG G8X.

Surface Duo v rukeZdroj: Microsoft

Úspech jedného alebo druhého výrobcu stojí primárne na tom, komu sa podarí vytvoriť najergonomickejšiu a najpraktickejšiu formu využitia dvoch displejov.

Slúchadlá na prezentácie

Ešte jeden nie úplne štandardný produkt mal premiéru. Štupľové bezdrôtové slúchadlá už má prakticky každá relevantná firma, teraz sa k nim so Surface Earbuds pridal aj Microsoft. Po vlaňajších veľkých slúchadlách Surface Hadphones s aktívnym potlačením hluku teraz pridáva dizajnový kúsok s pomerne veľkou dotykovou plochou. Teda akési mini touchpady v ušiach.

Surface Earbuds v ušiachZdroj: Microsoft

Okrem iného majú slúžiť na dotykové ovládanie hudby, odpovedanie na hovory alebo spustenie digitálnej asistentky. Zároveň ale podporujú aj balík Office. Napríklad slúchadlá prečítajú nový e-mail z Outlooku, zaznamenajú nadiktovanú poznámku a prenesú ju do Wordu alebo sa cez dotykovú plochu dajú posúvať strany Powerpoint prezentácie.

Surface Earbuds vydržia na jedno nabitie až 8 hodín, čo je v danej kategórii rekord. V pribalenom puzdre sa potom ešte môžu dobiť na ďalších 16 hodín. Do obchodov dorazia koncom roka za 250 dolárov.

Rodina Surface sa rozrástla

Microsoft sa nechválil len budúcoročnými prototypmi, premiéru mali aj zariadenia „len“ s jedným displejom. Potvrdili sa dohady a Surface Pro X je prvý Windows 10 laptop (s odpojiteľnou klávesnicou) postavený na ARM čipsete. Inak povedané používa mobilný procesor od Qualcommu nazvaný SQ1. Je to zaujímavý posun, kedy sa mobilný svet stretáva s tým zo stolných počítačov.

Novinka má 13-palcový displej, 774 gramov, hrúbku len 7,3 mm a na batériu vydrží 13 hodín. Doplnková magneticky pripájateľná klávesnica vo forme krytu má aj otvor pre bezdrôtové nabíjanie tenkého stylusu. Nechýba dvojica USB-C a aj slot pre SIM kartu. Cena začína na tisíc dolároch a v predaji bude od 5. novembra.

Surface Pro X s mobilným čipomZdroj: Microsoft

Zjavne ide o odpoveď na iPad Pro, ktorý s novým systémom iPadOS a aj podporou stylusu môže byť pre mnohých už aj jednoduchou náhradou pracovného zariadenia. Surface Pro X by mal mať výhodu v tom, že s plnohodnotným systémom Windows 10 či balíkom Office môže byť bez problémov nasadený aj do podnikov a firiem, kde by iPadOS nebol to pravé orechové.

Pribudla aj nová generácie štandardného Surface Pro, teraz s označením 7. Ide len o klasický update bez zmien v dizajne. Pribudlo USB-C alebo procesor Intel 10. generácie, výdrž batérie ale klesla z 13 na 10,5 hodiny. Ale klesla aj cena, ktorá začína na 750 dolároch.

Surface Laptop 3 už má formu klasického notebooku a oproti predchodcovi prináša tri zásadné novinky. Tou prvou je, že okrem 13-palcovej verzie pribudla 15-palcová. Stále s pomerom strán 2:1 a podporou pre pero Surface Pen.

Surface Pro 7 je bez veľkých zmienZdroj: Microsoft

Druhou novinkou je, že pro prvýkrát to Microsoft skúša s hlavnými rivalom Intelu, s výrobcom AMD. Surface Laptop 3 v 15-palcovom prevedení bude poháňať procesor AMD Ryzen 5 alebo 7 s grafickou kartou Radeon Vega 9, respektíve Radeon RX Vega 11. Obidve veľkosti Laptop 3 majú vydržať 11,5 hodiny na jedno nabitie.

Treťou novinkou je nová konštrukcia. Stačí odstrániť tri skrutky a vrchný panel s klávesnicou sa dá nadvihnúť. Používateľ alebo správca firemných počítačov tak omnoho jednoduchšie získa prístup ku oprave alebo výmene komponentov. Pribudli aj drobnosti ako USB-C konektor alebo o 20 percent väčší touchpad.

Zmizol nevšedný dizajnový prvok. Opierka dlaní už je z hliníka a nie alcantary ako doteraz. Surface Laptop 3 ide do predaja 22. októbra a štartuje na cene tisíc dolárov.

Surface Laptop 3 v 13 a 15-palcovej veľkostiZdroj: Microsoft