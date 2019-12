Milióny ľudí rozhodli, ktorý smartfón fotí najlepšie na svete

19.12.2019, 15:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Vlani Marques Brownlee na svojom youtubovom kanáli MKBHD s 10 miliónmi odberateľov chcel urobiť porovnanie kvality fotoaparátov na pár nových smartfónoch. Kvôli objektívnosti pridával do zoznamu ďalšie a ďalšie, až ich nakoniec bolo 16. Rozhodol sa pre slepý test a výsledky veľmi prekvapili. Tradíciu teraz znova zopakoval. Opäť sa potvrdilo, že davy majú iný vkus, než by sa čakalo.

Pri hodnotení kvality čohokoľvek bude vždy nejaká skupina ľudí nespokojná, možno aj napadne objektívnosť testu či prieskumu. To isté sa dá očakávať aj od slepého testu fotografií zo smartfónov na kanáli MKBHD. Jeho tvorca ale postupoval veľmi systematicky. Najmä vďaka jeho obrovskej báze divákov a čitateľov je vzorka veľmi veľká. Konkrétne v tomto teste hlasovali 4 milióny ľudí na Instagrame a 2 milióny hlasov prišlo z Twittera.

Z toho už sa dá vydedukovať, čo si priemerný používateľ naozaj myslí o kvalite fotoaparátov v mobiloch. Presnejšie povedané, kvalite obrázkov, ktoré sú snímané v automatickom režime bez akýchkoľvek úprav, lenže potom zdieľané len cez spomenuté dve sociálne siete.

Instagram aj Twitter stále tieto dáta komprimujú. Niet sa čo diviť, veď na Instagram putuje denne viac ako 95 miliónov fotografií. Preto sa firmy snažia znížiť objem dát, ktoré musia spracovať. Pri tomto procese sa, samozrejme, znižuje kvalita záberu. Na malých displejoch mobilov to až tak nevidieť.

Marques Brownlee pri vysvetľovaní smartfónového rozstreluZdroj: MKBHD

V každom prípade test ukázal, že objektívne a odborné testy fotoaparátov sú na konci dňa rozdielne. Pre používateľov, ktorí fotografie zdieľajú aj prezerajú najmä cez displej mobilu, nie je nutné mať ten najnovší a najdrahší smartfón. Na Instagrame aj tak vytvoria rovnaký alebo dokonca lepší záber než z podstatne prémiovejšieho modelu.

Do tohtoročného slepého testu sa dostali tieto kúsky:

OnePlus 7T (okolo 600 eur)

Asus ZenFone 6 (okolo 570 eur)

Huawei Mate 30 Pro (okolo 780 eur)

Asus ROG Phone 2 (okolo 600 eur)

Samsung Galaxy Note 10+ (okolo 990 eur)

Royole Flexpai (nepredáva sa)

Google Pixel 3a (okolo 410 eur)

LG G8X ThinQ (okolo 890 eur)

Samsung Galaxy S10e (okolo 600 eur)

Xiaomi Mi Note 10 (okolo 490 eur)

iPhone 11 Pro (okolo 1 100 eur)

OnePlus 7T Pro (okolo 700 eur)

Google Pixel 4 (okolo 700 eur)

Sony Xperia 1 (okolo 750 eur)

Huawei P30 Pro (okolo 800 eur)

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro (okolo 330 eur)

Postup bol jednoduchý. MKBHD vytvoril identický záber na každom smartfóne a zverejnil ho na Instagrame a Twitteri. Bez označenia toho, z akého mobilu bol urobený. Bol to portrét, krajinka aj polodetail s dôrazom na rôznofarebné prvky na scéne.

Všetkých 16 mobilov bolo rozmiestnených do párov vo forme klasického športového pavúka. Fotografie boli zverejňované vždy ako porovnanie fotografie z dvoch rôznych smartfónov. Lepší postúpil do ďalšieho kola.

Takto napríklad Mate 30 Pro vyradil Asus ZenFone 6 aj Asus RROG Phone 2 a Galaxy S10e zas Redmi K20 Pro aj OnePlus 7T, ktorý už v prvom kole porazil iPhone 11 Pro.

Celkový priebeh súboja fotoaparátov v mobilochZdroj: MKBHD

Do finále sa nakoniec, pomerne prekvapujúco, dostali Galaxy Note 10+ a Galaxy S10e – prakticky totožné fotoaparáty. Note 10+ má navyše iba tretiu kameru s dvojnásobným optickým zoomom. Testovali sa ale zábery robené primárnou kamerou.

Ako tvorcovia veľkého testu komentujú, z dvojice fotografií jednoducho stále vyhrala svetlejšia. Viac jasu malo na hodnotenie väčší vplyv ako dynamický kontrast alebo detaily. Hlasujúci preferovali tiež teplejšie farebné tóny pred chladnými. Čo bolo ale nevšedné, viac bodov nazbierali fotografie so žiadnym alebo jemnejším rozmazaním pozadia. Inak povedané, niekoľko miliónom ľudí sa menej páčil záber s hĺbkou. Softvérový ani skutočný bokeh nejako nezaujal.

Zdroj: Samsung

Vlaňajší víťaz Huawei Mate 20 Pro patril medzi drahé vlajkové lode, ale do finále sa dostal aj 300-eurový Pocophone F1 od Xiaomi. Tento rok je to podobné. Na prvej priečke skončil tisíceurový smartfón, takže je prirodzené, že by mal aj dobre fotiť. Lenže podľa týchto výsledkov je na zdieľanie fotografií na sociálnych sieťach takmer rovnaký ako jeho o 400 eur lacnejší súrodenec. Nehovoriac o tom, že najdrahší mobil v teste – iPhone 11 Pro skončil už pri prvom rozstrele.

Čo sa dá teda z tohto slepého testu s obrovskou vzorkou hlasujúcich vyvodiť? Pre státisíce používateľov, ktorí fotografie pozerajú len na displejoch mobilov, dokonca len cez sociálne siete, ktoré tie fotografie ešte komprimujú, bude v podstate jedno či majú smartfón za 500 či 1 000 eur.

Skutoční nadšenci fotografovania zostanú pri svojich zrkadlovkách alebo profesionálnych kompaktoch.

Lenže tie máme po ruke neporovnateľne zriedkavejšie než smartfón. Malo by to znamenať, že výrobcovia smartfónov prestanú s vývojom stále lepších kamier? V žiadnom prípade. Hoci fyzika nepustí, s pomocou softvéru sa už onedlho môžeme dočkať fotografií z mobilu, ktoré sa budú ozaj dať porovnávať minimálne s tými z profesionálnych kompaktov.

Zadná strana Galaxy S10+, S10 a S10eZdroj: Marián Biel

Dovtedy sa zmení aj iný faktor – sociálne siete postupne znižujú kompresiu. Najnovšie Twitter začal podporovať zdieľanie JPEG fotografií v plnej kráse s maximálnym rozlíšením do 4 096 x 4 096 bodov. Tak možno pribudne používateľov, ktorí síce zrkadlovku so sebou nebudú nosiť, ale na kvalite záberu im bude záležať a občas si nejaké pozrú aj na veľkom monitore či televízore alebo si dokonca nejaké aj vytlačia.