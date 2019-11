Motorola Razr sa zapíše do histórie, ale predajný hit asi nebude

20.11.2019, 17:30 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Názor | Pred pár dňami Motorola ukázala reinkarnáciu svojho slávneho modelu Razr. Išlo o akúsi americkú premiéru, ktorú si vydupal operátor Verizon. Ten bude prvý exkluzívny predajca tejto novinky. Pred pár hodinami však Razr mal aj štandardnú premiéru v Londýne a mali sme možnosť si na vlastnej koži vyskúšať, či toto ohybné čudo má zmysel. O tomto smartfóne sa bude veľa a zaslúžene hovoriť, ale veľa sa ich predávať asi nebude.

Ohybné displeje nie sú žiadna novinka. Prvý patent na (jemne) ohybný displej, presnejšie elektronický papier, podal už v roku 1974 Nicholas K. Sheridon pracujúci v Xeroxe. Nasledovalo 40 rokov ďalších pokusov, vývoja a vylepšovania.

Stále to však boli len ukážky technológie a prísľub, že na pulty predajní sa dostanú „už čoskoro“. Samsung Galaxy Note Edge z roku 2014 bol prvý predávaný produkt, ktorý mal aspoň mierne ohnutý Amoled displej. Prišli ohnuté televízory a monitory, ale stále to nebolo ono.

Až tento rok sa naplno ukázali možnosti inovatívneho využitia tejto technológie. Napríklad televízor LG Signature Oled TV R9, ktorý sa zroluje do podstavca, je už finálny produkt s parametrami, hoci reálne sa do obchodov ešte nedostal.

Podobne sú na tom prvé ohybné smartfóny ako Samsung Galaxy Fold a Huawei Mate X. Prvý menovaný sa už na vybraných trhoch (Slovensko zatiaľ nie je medzi nimi) predáva za približne dve tisícky. Huawei začína v decembri, zatiaľ na domácom čínskom trhu. Jeho cena je v prepočte okolo 2 300 eur. Výbavou ide o vlajkové lode s podporou 5G.

Zdroj: Marián Biel

Okrem gigantickej ceny a v mnohých krajinách aj nedostupnosti majú tieto dva smartfóny trochu nevšedný prístup k zábave a práci na mobile. A tiež ku kompaktnosti. Obidva sú totiž veľké smartfóny, ktoré sa otvoria a vytvoria ešte väčšiu štvorcovú obrazovku. Zatiaľ sme mali príležitosť vidieť tieto kúsky len na veľtrhoch a za sklom. Čísla však nepustia. Nosili by ste vo vrecku mobil dlhý 161 a hrubý 16 mm? Je veľký ako dva bežné smartfóny na sebe. Mate X je na tom s 11 mm trochu lepšie.

Potom je tu otvorená obrazovka s pomerom strán takmer 1:1 alebo pri Samsungu 13:9. Na čítanie e-mailov a surfovanie na webe to je veľmi ľahko použiteľné, možno aj praktické, ale s výnimkou pár natívnych aplikácií sa všetky ostatné musia prispôsobovať týmto nevšedným obrazovkám. Alebo si budete YouTube prehrávať s obrovským čiernym pásom na vrchnej a spodnej časti.

Napriek tomu sa obidvom smartfónom nedá uprieť, že lákali a budú lákať pozornosť okolia, ich „wow faktor“ je obrovský.

Motorola Razr - detail na konštrukciu kĺbuZdroj: Marián Biel

Motorola Razr má omnoho chladnejšiu hlavu. Firma spolu s materským Lenovom na vývoji ich ohybného displeja pracovala viac ako štyri roky. Popritom vyberali aj vhodnú formu, do ktorej by ho osadili. Počas výskumu urobili prieskum s 26 rôzne veľkými aj malými prototypmi na laickej verejnosti aj vlastných zamestnancoch. Nakoniec im ako najlepšia cesta vyšlo takzvané véčko, konkrétne so 6,2-palcovou obrazovkou.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť