Musk môže na burzu poslať ďalší projekt. Vo vesmírnych pretekoch má jasný náskok

Na burzu sa môže dostať ďalší z projektov Elona Muska. Prvotný úpis akcií, čiže IPO, zvažuje internetový projekt s názvom Starlink. Ten má ambíciu priniesť rýchlejší internet pre milióny ľudí aj do tých najodľahlejších častí sveta.

Starlink je súčasťou vesmírneho startupu SpaceX amerického podnikateľa E. Muska. Firma SpaceX je v súčasnosti čisto súkromná spoločnosť, jej časť Starlink by ale v budúcnosti mohla byť verejne obchodovateľná. Podľa prezidentky SpaceX Gwynne Shotwell je Starlink presne ten typ biznisu, s ktorým je možné vstúpiť na burzu.

Ak sa tak naozaj stane, tento segment podnikania by sa musel od materskej firmy SpaceX odčleniť, informuje agentúra Bloomberg.

Starlink je ambiciózny projekt, ktorý bude tvoriť 12-tisíc satelitov. Táto konštelácia je navrhnutá tak, aby bola schopná priniesť širokopásmový internet do všetkých častí sveta. V súčasnosti je na svete stále zhruba polovica svetovej populácie, ktorá nemá prístup na internet.

SpaceX doteraz vyviezol na nízku obežnú dráhu 260 satelitov, vďaka čomu je spoločnosť najväčším prevádzkovateľom satelitnej konštelácie na svete. Podľa portálu The Verge má firma v pláne tento rok vykonať 24 misií. Na jeden let dokáže raketa vyniesť až 60 satelitov.

E. Musk sa netají jeho ambíciami kolonizovať a dobývať Mars. Na to však bude potrebovať veľký objem financií. Od projektu Starlink si sľubuje, že práve on mu chýbajúce financie na jeho vesmírne cesty zabezpečí. V súčasnosti SpaceX pracuje aj na rakete novej generácie s názvom Starship, ktorá môže naštartovať medziplanetárne ambície spoločnosti. Podľa E. Muska by mohol vývoj rakety stáť medzi dvoma až desiatimi miliardami dolárov.

Najskôr Mars a až potom IPO

Prvotný úpis akcií Starlinku by bol veľkým krokom

