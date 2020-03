Netflix aj YouTube znižujú kvôli vírusu kvalitu videí. Zatiaľ len preventívne

Vo štvrtok požiadal Thierry Breton, bývalý francúzsky minister financií a bývalý výkonný riaditeľ France Télécom, terajší komisár EÚ pre internetový trh a služby priamo CEO Netflixu Reeda Hestingsa o zníženie bitrate (dátového toku) ich služby. Americká firma preto znížila internetovú prevádzku o 25 percent. Inak povedané, filmy a seriály budú v Európe na najbližšie dni a možno týždne na tejto platforme streamované len v štandardnom a nie vysokom rozlíšení.

S rovnakým cieľom oslovil T. Breton aj zástupcov firmy Alphabet, prevádzkovateľov služby YouTube. Napriek tomu, že podľa tvrdení šéfky videoplatformy Susan Wojcickej zaznamenali len niekoľko krátkych nárastov dátovej prevádzky, rozhodli sa v Európe tiež znížiť kvalitu, respektíve rozlíšenie streamovania.

T. Breton vyzýva k zodpovednému používaniu internetu všetkých: „Európa a celý svet čelia bezprecedentnej situácii. Vlády prijali opatrenia na zníženie sociálnych interakcií s cieľom obmedziť šírenie Covid-19 a tiež také, ktoré podporujú prácu z domu a online vzdelávania. Streamovacie platformy, telekomunikační operátori aj používatelia, všetci sme spoločne zodpovední za prijatie opatrení na zabezpečenie hladkého fungovania internetu počas boja proti šíreniu vírusu.“

