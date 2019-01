Nokia 9 odhalená pred premiérou. Skúsi to až s 5 fotoaparátmi

03.01.2019, 06:01 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Nokia po (čiastočnom) návrate do fínskych rúk pred rokom a pol chrlí jeden smartfón za druhým. Zatiaľ ale neprišli s ozajstnou vlajkovou loďou, zameriavali sa na cenovo dostupnejšiu strednú a nižšiu triedu. Zmeniť to má Nokia 9, o ktorej sa šepká už pár mesiacov. Uniknuté video ukazuje, že mobil s 5 fotoaparátmi je realita a onedlho by mala mať oficiálnu premiéru.

Nokia 9 láka pozornosť z dvoch dôvodov. Tým prvý je, že to má byť prvá vlajková loď od Nokie. Inak povedané ich prvý model so Snapdragonom 845. Predstavená mala byť už na jeseň a preto v oblasti čipov trochu mešká. Na MWC v Barcelone koncom februára by sme mali vidieť už prvé kúsky s novou a znova výkonnejšou a vybavenejšou generáciou Snapdragon 855.

Meškať mali kvôli dolaďovaniu toho hlavného. Nokia 9 má ako prvá na svete až 5 zadných fotoaparátov zoradených do nevšednej matrice. Podľa uniknutých fotografií a hlavne oficiálneho videa to zjavne stihli. Hoci sa zatiaľ nevie o úplne konkrétnych špecifikáciách, s istotou môžeme potvrdiť tieto parametre.

Nokia 9 sa vracia k legendárnej značke PureView označujúcou prémiový fotoaparát. Naposledy touto technológiou disponovala Nokia Lumia 1020 a jej 41 Mpix snímač, ktorú mnohí považujú za najlepší fotomobil posledných rokov. Novinka už ale nebude mať len jeden fotoaparát ako spomínaná Lumia. Ani dva, tak ako prakticky všetky smartfóny roku 2018. A ani tri ako pár unikátov typu Huawei Mate 20 Pro. Má ich rovno 5.

Pentafotoaparát bude mať pravdepodobne samostatný snímač aj optiku pre všetky možné situácie. Podľa videa sa máme tešiť na „10-násobne viac zachyteného svetla, než u konkurentov“, minimálne 3x optický zoom je tiež istota, hovorí sa dokonca až o 5-násobnom. Jeden fotoaparát môže byť čiernobiely pre zachytenie viac detailov a nebude chýbať funkcia pokročilého určovania rozostrenia už po nasnímaní záberu. Možnosti nahrávania videa sú zatiaľ tajomstvo. 4K pri 60 fps je ale viac ako možné.

To všetko bude v elegantnom (kovovom?) tele s 5,99-palcovým displejom s QHD rozlíšením, podporou HDR10 a integrovanou čítačkou odtlačkov prstov. Okrem spomenutého Snapdragonu 845 sa o rýchly chod systému postará 6 GB operačnej pamäte a 128 GB je určených ako interné úložisko. Nechýba ani podpora bezdrôtového nabíjania.

Mnohých možno poteší, že aj Nokia 9 PureView bude patriť do programu Android One. To znamená, že bude používať úplne čistú verziu Androidu priamo od Googlu so zárukou toho, že minimálne 2 roky bude ako prvá dostávať všetky aktualizácie ako prvá. Keď sa to tak vezme, tak to pre Google môže byť ešte lepší referenčný Android smartfón ako dvorný Pixel 3.

Cena je zatiaľ otázkou čistých špekulácií. Ale ak si Nokia udrží podobnú cenovú politiku ako pri doterajších modeloch, tak nad 1 000 eur by sa Nokia 9 nemala určite dostať. Podľa rôznych zdrojov by oficiálnu premiéru mala mať ešte pred veľtrhom MWC. Teda na samostatnej premiére koncom januára.