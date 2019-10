Ako vyvrcholilo mesačné partnerstvo s Note 10+

Pred používaním Note 10+ som mal obavu, ako napíšem recenziu mobilu, o ktorom všetci vedia, že je super. Ale aj preto, že je to na prvý pohľad vlastne Galaxy S10+ s digitálnym perom alebo len trochu vylepšený minuloročný Note 9.

Nakoniec to bola radosť, lebo každý deň nájdete inú vlastnosť, inú funkciu, iný dizajnový prvok. Je to drahé zariadenie? Určite. Hlavne v čase, keď sa čoraz častejšie objavujú nevšedne dobre vybavené kúsky z Ázie za pár stoviek.

Na konci dňa ostáva otázka, či budete ochotní priplatiť si za digitálne pero. A nie je to len pero. Po mesiaci používania som si už mohol urobiť ucelenejší pohľad na to, či Note 10+ bude pre mnohých láska na prvý pohľad, ktorá však vyšumí alebo to bude stabilný pracovný partner a zabávač.

O čom je tento

Prirodzené je najprv ho porovnávať s predchodcom. Za ten rok sa od Note 9 navonok veľa nezmenilo. Stále pomerne veľká placka. Rozmery ostali až na pár desatín milimetrov a pár gramov hmotnosti rovnaké, ale pre tenší rámik sa doň vošiel väčší displej. Konkrétne narástol zo 6,4 na 6,8 palca. To je milý bonus, veď pri mobiloch už primárne ide o vizuálny svet. Rozlíšenie ostalo rovnako vysoké 2 960 x 1 440 bodov a, samozrejme, aj typ panela.

Samsung Galaxy Note 10+ z troch stránZdroj: Samsung

Teda, aby som bol presnejší, už to nie je Super Amoled, ale Dynamic Amoled. Pretože výrobca pridal jas a podporu HDR10+. Už vlaňajší model mal luxusnú obrazovku a podľa niektorých laboratórnych testov aj oficiálne najlepšiu v segmente. Note 10+ je na tom ešte o kúsok lepšie, takže YouTube alebo Netflix som za posledný mesiac pozeral mimo televízora viac ako predtým. Je ťažké exaktne to porovnať, ale subjektívne to bol aj perfektný displej v exteriéri. Aj za slnečného dna sa dal pohodlne používať.

Mimochodom, Samsung z výroby pridáva na displej ochrannú fóliu. Nie je ničím výnimočná. Ale po mesiaci vidieť, že nejakú fóliu alebo ochranné sklo si radšej dokúpite. Táto z výroby ešte nejaký ten piatok vydrží a potom je dobre mať pripravenú náhradnú. Stále lepšie ako štyri stovky za výmenu prasknutého displeja.

Keď sa to tak vezme, praktický by pre tieto dôvody bol aj nejaký kryt. Lenže načo schovávať jeden z najlepšie spracovaných smartfónov dneška? Dizajn je čisto subjektívna záležitosť. Osobne vnímam Note 10+ ako luxusné náramkové hodinky. Cítiť z neho, že tvorcovia si dali záležať.

Napríklad tým, že všetky prvky na spodnej hrane ako USB-C, otvor pre S-Pen, mriežka reproduktora a mikrofón či slot pre SIM na hornej hrane sú stále v jednej línii. Dalo by sa to opísať aj tak, akoby to nebol mobil od Samsungu, ale nejaký kus elektroniky z kovu a zo skla od hi-fi výrobcov ako Bang & Olufsen alebo Marantz.

Galaxy Note 10+ s odrazomZdroj: Marián Biel

Pero je stále praktický bonus

Nebol som ani pri tomto kúsku stále nie som fanúšik zakrivených displejov. Nedá sa uprieť, že na reklamných bilbordoch tento „nekonečný“ displej vyzerá efektne. Aj pri prvom obzeraní vo výkladoch obchodov musí vyvolávať dojem niečoho futuristického. Zakrivenie občas prekáža pri triafaní na softvérové tlačidlá v aplikáciách, ktoré sú na okrajoch. A prekáža ešte častejšie pri použití pera.

Napríklad chcem urobiť výrez zo screenshotu obrazovky – začnem od rohu, ale S-Pen sklzne po hrane a výber sa zruší. Alebo sa podpisujem na pdf formulár a znova sa hrot pera kĺže po hrane. Žiada si to to cvik, človek si zvykne. Ale radšej by som si zvykal na starú dobrú plochú obrazovku.

